В Украине рекордно вырос спрос на новые автомобили

В августе украинцы приобрели и зарегистрировали 8,3 тысячи новых легковых автомобилей - это на 12,5% больше по сравнению со спросом годом ранее, и лучший результат для внутреннего рынка за последние 19 месяцев.

Об этом сообщает Укравтопром.

"За прошлый летний сезон в Украине свои первые номера получили 22,4 тыс. Новых легковых машин. В результате это лето стало самым" урожайным "после 2013 года, когда было зарегистрировано 55 тыс. Новых авто", - отметили в Укравтопроме.

Так, больше всего в прошлом месяце было зарегистрировано автомобилей французской марки Renault (1422 шт.) Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте - Toyota (1175 машин).

На третьем месте - Kia (817 авто, что на 71% превышает прошлогодний спрос).

Четвертую строчку августовского рейтинга заняла Skoda (601 авто и + 49%).

Также в пятерке лидеров, несмотря на 5% падения регистраций, воздержался Nissan (472 авто).

В Топ-10 рынка новых легковых авто отчетного месяца вошли также: Volkswagen (453 авто, + 45%); Hyundai (381 авто, -16%); Mazda (232 авто, -26%); Audi (219 авто, + 103%); Suzuki (200 машины, -28%).

Бестселлером августа вновь стал автомобиль KIA Sportage (711 покупателей).

Всего с начала года рынок новых легковых автомобилей достиг показателя 54,6 тыс. Шт., Это на 2% больше, чем годом ранее, отметили в Укравтопроме.

Напомним, в процессе проверок с января по июнь 2019 года ГФС Украины выявила 10,3 тысяч наемных сотрудников без официального оформления. Кроме этого, ведомство обнаружило нарушения в выплате зарплат и других доходов.