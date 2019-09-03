В порту «Ника-Тера» подняли планку месячного грузооборота до 965 тысяч тонн

Объем грузооборота «Морского специализированного порта (МСП) НИКА-ТЕРА», входящего в Group DF, по итогам работы в августе 2019 года достиг почти миллиона, а именно 965 тысяч тонн.

Об этом сообщает пресс-служба «Ника-Теры».

Данный показатель превысил предыдущий абсолютный рекорд месячной перевалки, поставленный в ноябре 2018 года, на 123 тысячи тонн или на 12,7%.

Всего за январь-август 2019 года порт «НИКА-ТЕРА» осуществил перевалку 5,36 млн тонн. Основными грузами стали зерновые, зернобобовые и масличные культуры, составив 68,7% от общего объёма перевалки.

За восемь месяцев у причалов «НИКА-ТЕРЫ» было обработано 272 судна, из которых 43 в августе.

Отдельно стоит отметить, что уже 19 августа текущего года порт «НИКА-ТЕРА» преодолел 5-ти миллионный рубеж грузооборота.

Напомним, что порт «Ника-Тера» почти в два раза увеличил перевалку зерновых грузов в 2018-2019 маркетинговом году.