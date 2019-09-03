ЕБРР согласовал кредит в €23 миллиона «Николаевэлектротрансу» на новые троллейбусы - мэр заявил, что затягивать с утверждением на сессии нельзя

Кредитный комитет Европейского банка реконструкции и развития 27 августа согласовал проект по финансированию для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов в размере 23 миллионов евро.

Об этом мэр Александр Сенкевич сообщил во вторник, 3 сентября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 22 августа, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета утвердили заключение о целесообразности привлечения кредита от ЕБРР для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов. Предприятие получит 23 миллиона евро. Срок реализации проекта - 13 лет, источники финансирования: 20 миллионов евро - кредитные средства, а 3 миллиона евро - городской бюджет. Выплачивать проценты предприятие должно каждые полгода.

— 27 августа в нас был кредитный комитет Европейского банка реконструкции и развития. Он согласовал наш проект по финансированию покупки 60 троллейбусов (20 из них будут на автономном ходу), восстановление троллейбусной инфраструктуры и троллейбусного депо. Этот проект согласован, - сообщил мэр.

Также он добавил, что теперь его должны согласовать депутатские комиссии и отметил, что это успеют сделать до 5 сентября, чтобы уже на сессии депутаты его поддержали. После этого, проект должен согласовать Минфин и Антимонопольный комитет. Если все пройдет быстро, то Николаев может рассчитывать на март-апрель и получить первые единицы техники.

На уточняющий вопрос, поддержат ли этот проект депутаты, ведь у членов комиссии по вопросам транспорта возникло много вопросов по данному поводу, Александр Сенкевич отметил, что затягивать с этим проектом нельзя.

— Вы знаете, у нас очень много вопросов. Это напоминает, что «некоторым тиграм не докладывают мяса в клетке». Этот проект у нас тянется три года. После того, как меня отстранили от должности, он обнулился. И когда я вернулся, мы начали его с нуля полностью. И сегодня, когда все процедуры пройдены, заниматься его изучением, когда компания «Ernst & Young» изучила экономическую ценность этого проекта, возможности городского совета и так далее ... [...] Депутатам мы объясним все, что нужно. Но затягивать нельзя, потому что с этими затяжками у нас может быть такая же история, как и с зелеными автобусами. От идеи до реализации прошло 2,5 года, - заявил мэр.

Стоит отметить, что в понедельник, 2 сентября, члены транспортной комиссии перенесли вопрос о согласовании отчета о целесообразности привлечения кредита от ЕБРР для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов, так как им не предоставили основные документы с материальной составляющей. Также депутатов интересовал вопрос, откуда город возьмет 3 миллиона евро, которые идут по софинансированию из городского бюджета.

— Представителей банка устраивало то, что мы строим по софинансированию троллейбусную линию на Намывые и выделены деньги на проект троллейбусной линии до Корабельного района. В этом году деньги поступать от банка не будут. По расчетам первые средства будут с 2020 года. В следующем году будет продолжено строительство троллейбусной линии до остановки Жукова и средства на реконструкцию депо. 950 тысяч на проект линии, - сообщила на комиссии директор департамента финансов Вера Светелик.

В итоге, депутаты попросили выслать им все необходимые документы, чтобы они могли с ними ознакомиться, и заседание по этому вопросу они проведут в четверг.

Ранее сообщалось, что ЕБРР готов предоставить Николаеву кредит в размере 16,4 миллиона евро в рамках реализации проекта по обновлению подвижного состава КП «Николаевэлектротранс». Изначально обсуждалась закупка 50 троллейбусов на сумму 10 миллионов евро. Однако, позже представители сторон договорились, что будет обработана возможность приобретения 40 обычных троллейбусов и 20 - с автономным ходом. В частности, Владимир Евтушенко заявлял, что в конце сентября - начале октября на улицах Николаева должны появиться новые троллейбусы, которые город закупит за кредитные средства ЕБРР. При этом, мэр Александр Сенкевич заявил, что директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко поторопился со сроками.

Также сообщалось, что Николаев не получит кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития на закупку 60 новых троллейбусов, если не повыситься стоимость проезда на КП «Николаевэлектротранс».