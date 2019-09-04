Департамент ЖКХ Николаева отдаст почти полмиллиона гривен за разработку проекта капремонта улицы Новозаводской

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета 2 сентября заключил договор с фирмой «Макромир-Проект» на сумму 434 тысячи 834 гривны на изготовление проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт улично-дорожной сети по улице Новозаводская от улицы Херсонское шоссе до улицы Китобоев в Николаеве».

Об этом свидетельствуют данные сайта общественного контроля госзакупок «DoZorro».

Стоит отметить, что тендер на закупку услуги не проводился, ДЖКХ опубликовал отчет о заключенном договоре. Подрядчик должен разработать документацию на капремонт дорожной части, устройство системы дождевой канализации, переустройство наружного освещения, а также провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, оценку воздействия на окружающую среду, экспертизу проектной документации. Срок выполнения работ 29 ноября 2019 года.

Согласно открытым данным «Макромир-Проект» зарегистрирована в Николаеве в ноябре 2017 года. В учредителях - Валентин Марчук, Павел Матийчук, Владимир Махонько. Последний является руководителем фирмы. Уставный капитал - 3 тысячи гривен.

Как известно, 2 июля в Николаеве десятки фур припарковались на улицах, ведущих к морскому порту, тем самым создавая автомобильные пробки.

Также, 22 июля по утро 23 июля под Николаевом водители водители грузовых автомобилей с перегрузом разными способами пытались избежать проверки на пунктах габаритно-весового контроля.

Напомним, что 30 июля, в Николаевской мэрии прошло заседание транспортной комиссии, где обсуждался вопрос разрушения дорожного покрытия автомобильных дорог общего и местного значения города Николаева, в связи с проездом большого количества тяжеловесных транспортных средств. Однако конкретных решений принято не было.

Как известно, ранее николаевцы просили отремонтировать улицу Новозаводскую и 12-ю Продольную, но комиссия по вопросам транспорта перенаправила вопрос на мэра Сенкевича.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич предложил брать с каждого большегруза, которые проходят через улицу Новозаводскую и Турбинную, символичную плату - по 10 гривен за тонну, чтобы отремонтировать дорогу.

Отметим, что патрульные требовали от мэра Александра Сенкевича «залатать» разрушенную дорогу на Новозаводской, на ремонт которой не заложили средства.