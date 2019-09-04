Комиссия согласовала выделение до ₴20 миллионов «Николаевоблтеплоэнерго» на долги - 12,5 миллионов до утра должны найти Святелик и Омельчук

Члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат.

Соответствующее решение было принято на комиссии, 4 сентября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук сообщил, что разница в тарифе «вымывает» средства из предприятия. И долги на сегодняшний день за электроэнергию составляют около 15 миллионов гривен, также есть долг по зарплате сотрудникам за два месяца.

— Облэнерго уже начало отключать от сети объекты деятельности предприятия облтепло. Это угрожает своевременному выполнению работ предприятием, подготовкой к отопительному сезону и вообще срыву отопительного сезона 2019-2020 годов. Если на сессии 5 сентября мы не выделим средства на погашение задолженности, то облэнерго полностью отключит предприятие от электричества и подготовка к отопительному сезону будет сорвано. Мы сами понимаем, что будет в итоге, - отметил Александр Омельчук.

Николай Логвинов Директор КП Николай Логвинов отметил, что население платит за потребленные услуги хорошо, но те долги, которые накопились за прошлые года из-за разницы в тарифах, предприятию все же приходиться выплачивать за счет своих средств из-за чего и образовываются долги. К тому же, когда 1 ноября повысился тариф на газ, тариф облтеплоэнерго поменялся только 1 января и не на 23%, а на 18%.

— У нас сразу ноябрь-декабрь выбыли 20 миллионов гривен. Плюс по 5% от оборота - февраль-март. Несмотря на это, мы продолжаем выполнять свои договора. Без вашей помощи мы не выдержим. Обоснованный тариф - 1 тысяча 950 гривен, а реальный 1 тысяча 480 гривен. Разница в тарифа на сегодня - 160 миллионов гривен - заявил Николай Логвинов.

Директор департамента ЖКХ Сергей Коренев отметил, что департамент готов поучаствовать в выделении финансирования путем внутреннего перераспределения. По его словам в резервах нашли 7,5 миллионов гривен.

— Эти цифры сильно по нам бьют - по жилому фонду, но если с учетом возврата этих средств до конца года, мы сможем организовать все это дело, - добавил Сергей Коренев.

Депутат Артем Грозов отметил, что поддержать вопрос необходимо, так как принимая ранее из области предприятие на баланс города депутаты понимали, что в дальнейшем придется его датировать, иначе отопительный сезон будет сорван.

Депутат Сергей Карцев отметил, что по зарплатам долг составляет 5 миллионов и того нужно выделить 20 миллионов гривен.

Депутат Наталья Горбенко предложила, чтобы часть денег дал департамент энергоэффективности с тех средств, которые планируют перераспределить на выполнение программы «Теплый дом», однако вице-мэр Александр Омельчук был против такого предложения и добавил, что департамент найдет недостающую сумму из других источников.

В итоге, члены комиссии проголосовали за то, чтобы «Николаевоблтеплоэнерго» выделили не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности по зарплатам и электроэнергии: 7,5 миллионов дает ДЖКХ, остальную сумму до завтрашней сессии должны найти директор департамента финансов Вера Святелик и вице-мэр Александр Омельчук в департаменте энергоэффективности.

Как известно, 2 сентября от электроснабжения отключили главный офис «Николаевоблтеплоэнерго».

Позже на объектах коммунального предприятия ««Николаевоблтеплоэнерго» продолжили отключать электричество, что ставит под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные.

В частности, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги.