Комиссия горсовета рекомендовала рассмотреть на сессии вопрос кредита ЕБРР «Николаевэлектротрансу», когда депутатам предоставят все документы

Бюджетная комиссия горсовета согласна, чтобы на завтрашнее заседание сессии, 5 сентября, вынесли вопрос согласования заключения кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов, постройку троллейбусных линий, однако после того, как им предоставят все документы.

Об этом речь шла в среду, 4 сентября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, кредитный комитет Европейского банка реконструкции и развития 27 августа согласовал проект по финансированию для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов в размере 23 миллионов евро.

Вице-мэр, который курирует вопросы транспорта, Юрий Андриенко сообщил, что 3 сентября от ЕБРР пришло письмо о готовности заключить договор 12 сентября, поэтому в преддверии завтрашней сессии комиссия должна согласовать этот вопрос. По его словам, договор заключается на 13 лет, первые три года город ничего не платит, также есть возможность досрочного погашения кредита - вернуть город должен будет 28,6 миллионов евро. При этом, ежегодно на протяжении 10 лет придется выплачивать от 11 до 90 миллионов гривен.

Вице-мэр Юрий Андриенко и начальник управления транспорта Дмитрий Попов Владимир Евтушенко

Депутат горсовета, он же и директор КП Владимир Евтушенко отметил, что данный кредит очень необходим предприятию, так как троллейбусы и сети давно устарели, а тяговые подстанции и вовсе не ремонтировались около 60 лет.

— Это проблема города, и если мы хотим, чтобы в Николаеве изменилось что-то в качестве транспорта, нужно что-то делать. А иначе, что мы тогда оставим после своей каденции, что мы скажем людям? Дороги разбитые, подъезды текущие? Что? – поинтересовался Владимир Евтушенко.

Депутат Зинаида Танасевич отметила, что не против всего озвученного, но ей бы хотелось видеть финансовую составляющую: в какие годы и сколько придется выплачивать из бюджета по кредиту и так далее.

Сергей Кантор Наталья Горбенко и Александр Бернацкий Сергей Карцев

В частности, депутат Сергей Карцев попросил рассказать о том, сколько средств и на какие направления пойдут, на что Владимир Евтушенко сообщил, что 15 миллионов пойдет на покупку транспорта, 5 миллионов на модернизацию: на модернизацию троллейбусного депо - 1 миллион гривен и 4 миллиона гривен на тяговые подстанции.