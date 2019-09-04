Комиссия горсовета рекомендовала рассмотреть на сессии вопрос кредита ЕБРР «Николаевэлектротрансу», когда депутатам предоставят все документы

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Бюджетная комиссия горсовета согласна, чтобы на завтрашнее заседание сессии, 5 сентября, вынесли вопрос согласования заключения кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов, постройку троллейбусных линий, однако после того, как им предоставят все документы.

Об этом речь шла в среду, 4 сентября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, кредитный комитет Европейского банка реконструкции и развития 27 августа согласовал проект по финансированию для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов в размере 23 миллионов евро.

Вице-мэр, который курирует вопросы транспорта, Юрий Андриенко сообщил, что 3 сентября от ЕБРР пришло письмо о готовности заключить договор 12 сентября, поэтому в преддверии завтрашней сессии комиссия должна согласовать этот вопрос. По его словам, договор заключается на 13 лет, первые три года город ничего не платит, также есть возможность досрочного погашения кредита - вернуть город должен будет 28,6 миллионов евро. При этом, ежегодно на протяжении 10 лет придется выплачивать от 11 до 90 миллионов гривен.

Вице-мэр Юрий Андриенко и начальник управления транспорта Дмитрий Попов
Владимир Евтушенко

Депутат горсовета, он же и директор КП Владимир Евтушенко отметил, что данный кредит очень необходим предприятию, так как троллейбусы и сети давно устарели, а тяговые подстанции и вовсе не ремонтировались около 60 лет.

— Это проблема города, и если мы хотим, чтобы в Николаеве изменилось что-то в качестве транспорта, нужно что-то делать. А иначе, что мы тогда оставим после своей каденции, что мы скажем людям? Дороги разбитые, подъезды текущие? Что? – поинтересовался Владимир Евтушенко.

Депутат Зинаида Танасевич отметила, что не против всего озвученного, но ей бы хотелось видеть финансовую составляющую: в какие годы и сколько придется выплачивать из бюджета по кредиту и так далее. 

Сергей Кантор
Наталья Горбенко и Александр Бернацкий
Сергей Карцев

В частности, депутат Сергей Карцев попросил рассказать о том, сколько средств и на какие направления пойдут, на что Владимир Евтушенко сообщил, что 15 миллионов пойдет на покупку транспорта, 5 миллионов на модернизацию: на модернизацию троллейбусного депо - 1 миллион гривен и 4 миллиона гривен на тяговые подстанции.

— У меня предложение: рассматриваем на сессии после предоставления уточняющей, более широкой информации по спектру вопросов, которые были озвучены на комиссии, - предложил глава комиссии Александр Бернацкий.

В итоге, депутаты вынесли на голосование предложение Александра Бернацкого и согласовали его.

Стоит отметить, что мэр Александр Сенкевич пытался в телефонном режиме провести заседание исполкома по этому вопросу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Владимир Тимошин. 

«Вновь в телефонном режиме исполком. Вопрос по кредиту для «Электротранса». Про получение кредита уже проанонсировал мэр вчера. Ну не хочет мэр обсуждать вопросы с членами Исполкома. Спасибо за позицию! Члены Исполкома не поддержали желание мэра в телефонном режиме проводить исполком. На завтра на 9-30 мэр созывает исполком», - написал член исполкома Владимир Тимошин.

Как сообщил Владимир Тимошин в комментарии «Преступности.НЕТ», что утверждали члены исполкома внесение изменений в решение исполкома от 22 августа № 926 «Об утверждении отчета о целесообразности привлечения кредита КП «Николаевэлектротранс» под гарантию Николаевского городского совета от Европейского банка реконструкции и развития для реализации инвестиционного проекту «Улучшение инфраструктуры общественного транспорта города Николаева и обновление троллейбусного парка». 

Изменения касаются пункта 8 отчета, где источником финансирования кредита являются собственные средства предприятия, в том числе инвестиционная составляющая тарифа на услуги перевозки пассажиров. 

Срок кредита - 13 лет, льготный период - 3 года, комиссия за резервирование - 0,5% от суммы кредита, одноразовая комиссия - 1,0% от суммы кредита, уплата процентов - каждые шесть месяцев, процентная ставка - ставка EURIBOR + маржа по кредиту (маржа кредита 600 б.п. в год с возможностью понижения в зависимости от кредитного рейтинга города), график погашения - 20 равных платежей каждые шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что ЕБРР готов предоставить Николаеву кредит в размере 16,4 миллиона евро в рамках реализации проекта по обновлению подвижного состава КП «Николаевэлектротранс». Изначально обсуждалась закупка 50 троллейбусов на сумму 10 миллионов евро. Однако, позже представители сторон договорились, что будет обработана возможность приобретения 40 обычных троллейбусов и 20 - с автономным ходом. В частности, Владимир Евтушенко заявлял, что в конце сентября - начале октября на улицах Николаева должны появиться новые троллейбусы, которые город закупит за кредитные средства ЕБРР. При этом, мэр Александр Сенкевич заявил, что директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко поторопился со сроками. 

Также сообщалось, что Николаев не получит кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития на закупку 60 новых троллейбусов, если не повыситься стоимость проезда на КП «Николаевэлектротранс».

Как известно, 22 августа, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета утвердили заключение о целесообразности привлечения кредита от ЕБРР для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов. Предприятие получит 23 миллиона евро. Срок реализации проекта - 13 лет, источники финансирования: 20 миллионов евро - кредитные средства, а 3 миллиона евро - городской бюджет. Выплачивать проценты предприятие должно каждые полгода. 

В частности, Александр Сенкевич заявил, что «депутатам мы объясним все, что нужно... (чтобы они на сессии согласовали данный вопрос, - ПН) Но затягивать нельзя, потому что с этими затяжками у нас может быть такая же история, как и с зелеными автобусами».

Julia Davudenko

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