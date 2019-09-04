Комиссия горсовета рекомендовала рассмотреть на сессии вопрос кредита ЕБРР «Николаевэлектротрансу», когда депутатам предоставят все документы

Бюджетная комиссия горсовета согласна, чтобы на завтрашнее заседание сессии, 5 сентября, вынесли вопрос согласования заключения кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов, постройку троллейбусных линий, однако после того, как им предоставят все документы.
Об этом речь шла в среду, 4 сентября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Как известно, кредитный комитет Европейского банка реконструкции и развития 27 августа согласовал проект по финансированию для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов в размере 23 миллионов евро.
Вице-мэр, который курирует вопросы транспорта, Юрий Андриенко сообщил, что 3 сентября от ЕБРР пришло письмо о готовности заключить договор 12 сентября, поэтому в преддверии завтрашней сессии комиссия должна согласовать этот вопрос. По его словам, договор заключается на 13 лет, первые три года город ничего не платит, также есть возможность досрочного погашения кредита - вернуть город должен будет 28,6 миллионов евро. При этом, ежегодно на протяжении 10 лет придется выплачивать от 11 до 90 миллионов гривен.
Депутат горсовета, он же и директор КП Владимир Евтушенко отметил, что данный кредит очень необходим предприятию, так как троллейбусы и сети давно устарели, а тяговые подстанции и вовсе не ремонтировались около 60 лет.
— Это проблема города, и если мы хотим, чтобы в Николаеве изменилось что-то в качестве транспорта, нужно что-то делать. А иначе, что мы тогда оставим после своей каденции, что мы скажем людям? Дороги разбитые, подъезды текущие? Что? – поинтересовался Владимир Евтушенко.
Депутат Зинаида Танасевич отметила, что не против всего озвученного, но ей бы хотелось видеть финансовую составляющую: в какие годы и сколько придется выплачивать из бюджета по кредиту и так далее.
В частности, депутат Сергей Карцев попросил рассказать о том, сколько средств и на какие направления пойдут, на что Владимир Евтушенко сообщил, что 15 миллионов пойдет на покупку транспорта, 5 миллионов на модернизацию: на модернизацию троллейбусного депо - 1 миллион гривен и 4 миллиона гривен на тяговые подстанции.
— У меня предложение: рассматриваем на сессии после предоставления уточняющей, более широкой информации по спектру вопросов, которые были озвучены на комиссии, - предложил глава комиссии Александр Бернацкий.
В итоге, депутаты вынесли на голосование предложение Александра Бернацкого и согласовали его.
Стоит отметить, что мэр Александр Сенкевич пытался в телефонном режиме провести заседание исполкома по этому вопросу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Владимир Тимошин.
«Вновь в телефонном режиме исполком. Вопрос по кредиту для «Электротранса». Про получение кредита уже проанонсировал мэр вчера. Ну не хочет мэр обсуждать вопросы с членами Исполкома. Спасибо за позицию! Члены Исполкома не поддержали желание мэра в телефонном режиме проводить исполком. На завтра на 9-30 мэр созывает исполком», - написал член исполкома Владимир Тимошин.
Изменения касаются пункта 8 отчета, где источником финансирования кредита являются собственные средства предприятия, в том числе инвестиционная составляющая тарифа на услуги перевозки пассажиров.
Срок кредита - 13 лет, льготный период - 3 года, комиссия за резервирование - 0,5% от суммы кредита, одноразовая комиссия - 1,0% от суммы кредита, уплата процентов - каждые шесть месяцев, процентная ставка - ставка EURIBOR + маржа по кредиту (маржа кредита 600 б.п. в год с возможностью понижения в зависимости от кредитного рейтинга города), график погашения - 20 равных платежей каждые шесть месяцев.
Также сообщалось, что Николаев не получит кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития на закупку 60 новых троллейбусов, если не повыситься стоимость проезда на КП «Николаевэлектротранс».
Как известно, 22 августа, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета утвердили заключение о целесообразности привлечения кредита от ЕБРР для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов. Предприятие получит 23 миллиона евро. Срок реализации проекта - 13 лет, источники финансирования: 20 миллионов евро - кредитные средства, а 3 миллиона евро - городской бюджет. Выплачивать проценты предприятие должно каждые полгода.
В частности, Александр Сенкевич заявил, что «депутатам мы объясним все, что нужно... (чтобы они на сессии согласовали данный вопрос, - ПН) Но затягивать нельзя, потому что с этими затяжками у нас может быть такая же история, как и с зелеными автобусами».