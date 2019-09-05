Исполком горсовета расширил источник возврата кредита ЕБРР для «Николаевэлектротранса» на покупку троллейбусов

В четверг, 5 сентября, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета утвердили внесение изменений в решение исполкома от 22 августа № 926 «Об утверждении отчета о целесообразности привлечения кредита КП «Николаевэлектротранс» под гарантию Николаевского городского совета от Европейского банка реконструкции и развития для реализации инвестиционного проекту «Улучшение инфраструктуры общественного транспорта города Николаева и обновление троллейбусного парка».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, изменения касаются пункта 8 отчета, где источником финансирования кредита являются собственные средства предприятия, в том числе инвестиционная составляющая тарифа на услуги перевозки пассажиров.

Ранее источниками финансирования кредита были: источники возвращения кредита является инвестиционная составляющая тарифа на услуги перевозки пассажиров.

В частности, членов исполкома интересовал вопрос с чем связаны данные изменения, на что начальник управления транспорта Дмитрий Попов, который докладывал по вопросу отметил, что это было рекомендацией комиссии по транспортным вопросам.

В итоге, 12 членов из 14 присутствующих поддержали вопрос.

Ранее сообщалось, что ЕБРР готов предоставить Николаеву кредит в размере 16,4 миллиона евро в рамках реализации проекта по обновлению подвижного состава КП «Николаевэлектротранс». Изначально обсуждалась закупка 50 троллейбусов на сумму 10 миллионов евро. Однако, позже представители сторон договорились, что будет обработана возможность приобретения 40 обычных троллейбусов и 20 - с автономным ходом. В частности, Владимир Евтушенко заявлял, что в конце сентября - начале октября на улицах Николаева должны появиться новые троллейбусы, которые город закупит за кредитные средства ЕБРР. При этом, мэр Александр Сенкевич заявил, что директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко поторопился со сроками.

Также сообщалось, что Николаев не получит кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития на закупку 60 новых троллейбусов, если не повыситься стоимость проезда на КП «Николаевэлектротранс».

Как известно, 22 августа, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета утвердили заключение о целесообразности привлечения кредита от ЕБРР для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов. Предприятие получит 23 миллиона евро. Срок реализации проекта - 13 лет, источники финансирования: 20 миллионов евро - кредитные средства, а 3 миллиона евро - городской бюджет. Выплачивать проценты предприятие должно каждые полгода.

В частности, Александр Сенкевич заявил, что «депутатам мы объясним все, что нужно... (чтобы они на сессии согласовали данный вопрос, - ПН) Но затягивать нельзя, потому что с этими затяжками у нас может быть такая же история, как и с зелеными автобусами».

Как известно, кредитный комитет Европейского банка реконструкции и развития 27 августа согласовал проект по финансированию для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов в размере 23 миллионов евро.

Бюджетная комиссия горсовета 4 сентября согласилась, чтобы на заседание сессии, 5 сентября, вынесли вопрос согласования заключения кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов, постройку троллейбусных линий, однако после того, как им предоставят все документы.