В Николаеве исполком горсовета выделил ₴3 миллиона на «депутатские деньги» и увеличил уставный фонд облтеплоэнерго на ₴1,2 миллиона

В четверг, 5 сентября, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета согласовал внесение изменений в бюджет города Николаева.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Директор департамента финансов Вера Святелик сообщил, что проектом решения предлагается увеличить расходы городского бюджета на 3 миллиона 85 тысяч гривен, эти деньги пойдут на расходы на выполнение поручений избирателей по предложениям депутатов городского совета.

Также предлагалось перераспределить и направить 100 тысяч гривен на реконструкцию кровли школы №40, а 1 миллион 290 тысяч гривен внести в уставной фонд ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Члены исполкома безоговорочно поддержали этот вопрос.

Как известно, 2 сентября от электроснабжения отключили главный офис «Николаевоблтеплоэнерго».

Позже на объектах коммунального предприятия ««Николаевоблтеплоэнерго» продолжили отключать электричество, что ставит под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные.

В частности, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги.

В частности, члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат.