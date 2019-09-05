Депутатам горсовета не хватило голосов, чтобы «Николаевэлектротранс» получил €20 миллионов кредита от ЕБРР на покупку троллейбусов

В четверг, 5 сентября, депутаты Николаевского городского совета не согласовали вопрос о заключении кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов, модернизацию депо и тяговых подстанций.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, кредитный договор заключается на 13 лет. 20 миллионов евро дает ЕБРР, а 3 миллиона евро дает город - город строит троллейбусную линию на Намыве - 49 миллионов 79 тысяч 879 гривен, проект строительства троллейбусной линии в Корабельный район - 1,5 миллиона гривен, строительство троллейбусной линии в Корабельный район - приблизительно 90 миллионов гривен. На покупку троллейбусов пойдет 15 миллионов гривен, на модернизацию троллейбусного депо - 1 миллион, и 4 миллиона на тяговые подстанции. Вернуть город должен будет 28,6 миллионов евро.

Изначально депутат Вячеслав Апанасенко заявил, что вопрос не готов и вносить его на рассмотрение не нужно. Также он отметил, что для начала необходимо оптимизировать сеть движения трамваем и троллейбусов, ввести электронный билет и изменить маршрут движения электротранспорта.

— Предлагаю, чтобы этот вопрос не выносился и мы не несли такую ответственность перед городом. Вопрос требует доработки с точки зрения доходности бюджета… Весь муниципальный транспорт обслуживает неэффективные маршруты. Реформу, которую вы обещали, когда шли на выборы, должны были провести в течение первых двух лет. Это увеличило бы доходную часть бюджета на 100-150 миллионов гривен, — сказал он.

Однако, мэр Александр Сеневич не поддержал депутата и отметил, что вопрос не «упал с верхней полки», ведь его обсуждают с 2016 года. К тому же, прежде чем проект решения вынесли на сессию, его полгода изучала аудиторская компания «Ernst & Young».

— Все эти вопросы были рассмотрены, три с половиной года мы рассматривали вопрос, а сейчас говорят: пусть его рассмотрят специалисты. Специалисты по популизму? Нужно, чтобы люди увидели, что мы работаем, а не бла-бла-бла... Ездите на маршрутках, - возмутился Александр Сенкевич.

При этом, депутат Сергей Шульгач заявил, что вопрос непременно нужно поддерживать, ведь получить кредит ЕБРР достаточно сложно и, если город потеряет его, то это возможно будет последний шанс. Коллегу поддержал и депутат Анатолий Дюмин, который считает, что затягивать вопрос не имеет смысла. После обсуждения, только со второго раза удалось внести этот вопрос в повестку дня.

Прежде чем приступить к голосованию, депутаты снова приняли обсуждать данный вопрос. Так, депутат Алексей Лепишев поинтересовался, сможет ли город обеспечить новые троллейбусы водителями, приведя в пример новые автобусы МАЗ, на часть которых до сих пор не нашли водителей. Депутат, а также директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко сообщил, что на предприятии создана своя подготовительная база водителей и с этим проблем быть не должно. К тому же он добавил, что старые троллейбусы постепенно будут заменяться на новые, а водители никуда не денутся.

В частности, депутат Олег Солтыс заявил, что не против покупки новых троллейбусов, однако у него есть вопросы касательно работы КП и менеджмента предприятия, ведь весь год от руководства были просьбы о дотациях из бюджета, а предприятие все также остается проблемным.

Однако, депутаты дважды не поддержали этот вопрос - 27 голосов «за».

После голосования, Сенкевич отметил, что у него не было сомнений в том, что вопрос будет поддержан.

— На 12 сентября, перед Днем города, мы пригласили представителей ЕБРР для подписания договора. При этом я руководствовался исключительно вопросами логики. Вспоминая, как сложно шел вопрос с зелеными автобусами и как сейчас радуются им горожане, я думал, что депутаты сделали выводы. Я прошу вас поддержать решение, - обратился мэр к депутатскому корпусу.

Третье голосование также не было результативным - опять 27 голосов «за». Стоит отметить, что для утверждения данного вопроса не хватило одного голоса.

Ранее сообщалось, что ЕБРР готов предоставить Николаеву кредит в размере 16,4 миллиона евро в рамках реализации проекта по обновлению подвижного состава КП «Николаевэлектротранс». Изначально обсуждалась закупка 50 троллейбусов на сумму 10 миллионов евро. Однако, позже представители сторон договорились, что будет обработана возможность приобретения 40 обычных троллейбусов и 20 - с автономным ходом. В частности, Владимир Евтушенко заявлял, что в конце сентября - начале октября на улицах Николаева должны появиться новые троллейбусы, которые город закупит за кредитные средства ЕБРР. При этом, мэр Александр Сенкевич заявил, что директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко поторопился со сроками.

Также сообщалось, что Николаев не получит кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития на закупку 60 новых троллейбусов, если не повыситься стоимость проезда на КП «Николаевэлектротранс».

Как известно, 22 августа, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета утвердили заключение о целесообразности привлечения кредита от ЕБРР для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов. Предприятие получит 23 миллиона евро. Срок реализации проекта - 13 лет, источники финансирования: 20 миллионов евро - кредитные средства, а 3 миллиона евро - городской бюджет. Выплачивать проценты предприятие должно каждые полгода.

В частности, Александр Сенкевич заявил, что «депутатам мы объясним все, что нужно... (чтобы они на сессии согласовали данный вопрос, - ПН) Но затягивать нельзя, потому что с этими затяжками у нас может быть такая же история, как и с зелеными автобусами».

Как известно, кредитный комитет Европейского банка реконструкции и развития 27 августа согласовал проект по финансированию для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов в размере 23 миллионов евро.

Бюджетная комиссия горсовета 4 сентября согласилась, чтобы на заседание сессии, 5 сентября, вынесли вопрос согласования заключения кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов, постройку троллейбусных линий, однако после того, как им предоставят все документы.

Отметим, что утром 5 сентября, исполком горсовета расширил источник возврата кредита ЕБРР для «Николаевэлектротранса» на покупку троллейбусов.