Мэр Сенкевич раскритиковал депутатов за провал голосования по кредиту для «Николаевэлектротранса» на новые троллейбусы

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что депутаты городского совета, не поддержав вопрос получения кредита в 20 миллионов евро от ЕБРР для КП «Николаевэлектротранс» на покупку новых троллейбусов, взяли на себя ответсвенность за перевозки горожан.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, он отметил, что над получение кредита от Европейского банка реконструкции и развития на приобретение 60 новых троллейбусов городская власть Николаева работала три с половиной года. В итоге, кредитный комитет ЕБРР одобрил проект финансирования модернизации контактной сети, ремонта троллейбусного депо и приобретение новых 60 троллейбусов (в том числе 20 на автономном ходу). И все что оставалось сделать, - это чтобы депутаты поддержали данный вопрос.

Также мэр напомнил, что проект решения прошел профильную депутатскую комиссию, а исполком дальнейшем одобрил все замечания членов комиссии, однако в итоге вопрос на сессии трижды не нашел поддержки среди депутатского корпуса.

«(...) А когда пришло время на сессии городского совета согласовать этот проект, не хватило одного голоса. Депутаты голосовали ТРИЖДЫ - ТРИЖДЫ голосования было провалено. Таким образом депутаты как представительный орган власти взяли на себя ответственность за сферу пассажирских перевозок в городе, взяли на себя ответственность за троллейбусное депо, которое уже на ладан дышит, и должны ответить перед избирателями за свой поступок», - заявил мэр.

«Мне же очень жаль, что те люди, которые были призваны развивать Николаев, не могут отстраниться от собственных или политических амбиций и обид, подвергая николаевцев на опасный и некомфортный проезд еще на много лет вперед», - добавил Александр Сенкевич.

Помимо этого, он поблагодарил тех депутатов, которые все же проголосовали положительно за этот вопрос и способствовали исполнительным органам власти в реализации проекта.

«Надеюсь, что таких, как вы, со временем будет становиться больше в горсовете», - подытожил он.

Ранее сообщалось, что ЕБРР готов предоставить Николаеву кредит в размере 16,4 миллиона евро в рамках реализации проекта по обновлению подвижного состава КП «Николаевэлектротранс». Изначально обсуждалась закупка 50 троллейбусов на сумму 10 миллионов евро. Однако, позже представители сторон договорились, что будет обработана возможность приобретения 40 обычных троллейбусов и 20 - с автономным ходом. В частности, Владимир Евтушенко заявлял, что в конце сентября - начале октября на улицах Николаева должны появиться новые троллейбусы, которые город закупит за кредитные средства ЕБРР. При этом, мэр Александр Сенкевич заявил, что директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко поторопился со сроками.

Также сообщалось, что Николаев не получит кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития на закупку 60 новых троллейбусов, если не повыситься стоимость проезда на КП «Николаевэлектротранс».

Как известно, 22 августа, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета утвердили заключение о целесообразности привлечения кредита от ЕБРР для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов. Предприятие получит 23 миллиона евро. Срок реализации проекта - 13 лет, источники финансирования: 20 миллионов евро - кредитные средства, а 3 миллиона евро - городской бюджет. Выплачивать проценты предприятие должно каждые полгода.

В частности, Александр Сенкевич заявил, что «депутатам мы объясним все, что нужно... (чтобы они на сессии согласовали данный вопрос, - ПН) Но затягивать нельзя, потому что с этими затяжками у нас может быть такая же история, как и с зелеными автобусами».

Как известно, кредитный комитет Европейского банка реконструкции и развития 27 августа согласовал проект по финансированию для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов в размере 23 миллионов евро.

Бюджетная комиссия горсовета 4 сентября согласилась, чтобы на заседание сессии, 5 сентября, вынесли вопрос согласования заключения кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов, постройку троллейбусных линий, однако после того, как им предоставят все документы.

Отметим, что утром 5 сентября, исполком горсовета расширил источник возврата кредита ЕБРР для «Николаевэлектротранса» на покупку троллейбусов.