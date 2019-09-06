Квартиры, иномарки и около миллиона наличкой: Что задекларировал кандидат от ОП на должность главы Николаевской ОГА

Кандидат на пост главы Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник задекларировал несколько квартир, иномарок и почти миллион гривен наличными средствами.

Информация об этом отображена в его декларации.

Ранее сообщалось, что в начале текущей недели в Офисе Президента Владимира Зеленского окончательно определились с кандидатурой нового главы Николаевской областной государственной администрации. Речь идет о киевском налоговике Александре Стаднике.

В разделе недвижимого имущества Стадник задекларировал квартиру в Киеве площадью 125 квадратных метров. Примечательно, что в информации по правам на объект владельцем жилплощади значится Василий Слободяник, который является экс-начальником Службы безопасности Министерства внутренних дел в то время, когда министром был Юрий Луценко.

Василий Слободяник Также Стадник зарегистрировал земельный участок в Броварском районе Киевской области площадью 1200 квадратных метров, квартиру в Смолино, Кировоградская область, площадью 52,2 квадратных метра, которой он владеет наполовину с отцом. Его жена Ольга Шульженко задекларировала жилой дом в Николаеве площадью 101,3 квадратных метра.

Кроме того, кандидат на пост главы ОГА задекларировал Porshe Cayenne 2012 года выпуска. Его супруга – Mercedes-Benz GLE 250 2018 года выпуска.

В разделе корпоративных прав и ценных бумаг ничего не указано.

Из нематериальных активов Стадник указал некое Независимое бюро расследований. В части доходов Александр Стадник задекларировал свою зарплату ООО «Динадис бизнес тревел» в размере 15 тысяч 23 гривен, 25% от неуказанного источника дохода. Его жена задекларировала 674 тысячи 60 гривен дохода от предпринимательской деятельности, а ее отец Петр Шульженко – 3 миллиона в качестве подарка от Ольги Шульженко.

Кроме того, в декларации указан доход от отчуждения движимого имущества в размере 824 тысяч 200 гривен от некоего Андрея Лады.

Также Александр Стадник задекларировал 450 тысяч гривен и 18 тысяч долларов наличными средствами, а его жена – 2 миллиона 700 тысяч гривен.

Напомним, николаевские народные депутаты Игорь Копытин, Александр Гайду и Игорь Негулевский недовольны кандидатурой Александра Стадника на пост главы Николаевской облгосадминистрации и хотят узнать, чем обусловлен выбор.