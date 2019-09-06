«Мы реабилитируемся», - мэр Сенкевич заявил, что повторно вынесет на голосование вопрос по кредиту для «Николаевэлектротранса»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на второе пленарное заседание сессии Николаевского горсовета, которое запланировано на понедельник, 9 сентября, он повторно вынесет вопрос о предоставлении согласия на заключение кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов, модернизацию депо и тяговых подстанций.

Об этом он рассказал в комментарии журналистами, в пятницу, 6 сентября, после инспекции на Соборной площади, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, не хватило лишь одного голоса, чтобы решение было принято. В свою очередь, мэра Александр Сенкевич раскритиковал депутатов за провал голосования по кредиту для «Николаевэлектротранса» на новые троллейбусы.

— Я хотел бы заступиться. Большинство депутатов - 99% проголосовали и поддержали этот проект. Проблема в том, что депутатов было очень мало и люди, которые постоянно против всего хорошего: Исаков, Ентин, Филевский, они не дали голоса и их не хватило. У нас будет второе пленарное заседание в понедельник 9 сентября. Я планирую повторно вынести этот вопрос и надеюсь, что будет больше депутатов и этот вопрос пройдет, - отметил Сенкевич.

При этом он отметил, что решение этих четырех депутатов возмутило их коллег, которые звонили мэру и жаловались.

— Потому что депутаты мне звонили вчера и говорили: «Мы все голосовали, а черед некоторых плохих овец вся наша стадо, как говорится, под нож». Я им сказал, что есть поименное голосование, все знают, кто не голосовал. Мы реабилитируемся и дадим возможность Николаеву иметь цивилизованный транспорт, - подытожил мэр.

Ранее сообщалось, что ЕБРР готов предоставить Николаеву кредит в размере 16,4 миллиона евро в рамках реализации проекта по обновлению подвижного состава КП «Николаевэлектротранс». Изначально обсуждалась закупка 50 троллейбусов на сумму 10 миллионов евро. Однако, позже представители сторон договорились, что будет обработана возможность приобретения 40 обычных троллейбусов и 20 - с автономным ходом. В частности, Владимир Евтушенко заявлял, что в конце сентября - начале октября на улицах Николаева должны появиться новые троллейбусы, которые город закупит за кредитные средства ЕБРР. При этом, мэр Александр Сенкевич заявил, что директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко поторопился со сроками.

Также сообщалось, что Николаев не получит кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития на закупку 60 новых троллейбусов, если не повыситься стоимость проезда на КП «Николаевэлектротранс».

Как известно, 22 августа, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета утвердили заключение о целесообразности привлечения кредита от ЕБРР для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов. Предприятие получит 23 миллиона евро. Срок реализации проекта - 13 лет, источники финансирования: 20 миллионов евро - кредитные средства, а 3 миллиона евро - городской бюджет. Выплачивать проценты предприятие должно каждые полгода.

В частности, Александр Сенкевич заявил, что «депутатам мы объясним все, что нужно... (чтобы они на сессии согласовали данный вопрос, - ПН) Но затягивать нельзя, потому что с этими затяжками у нас может быть такая же история, как и с зелеными автобусами».

Как известно, кредитный комитет Европейского банка реконструкции и развития 27 августа согласовал проект по финансированию для КП «Николаевэлектротранс» на модернизацию сетей и покупку новых троллейбусов в размере 23 миллионов евро.

Бюджетная комиссия горсовета 4 сентября согласилась, чтобы на заседание сессии, 5 сентября, вынесли вопрос согласования заключения кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов, постройку троллейбусных линий, однако после того, как им предоставят все документы.

Отметим, что утром 5 сентября, исполком горсовета расширил источник возврата кредита ЕБРР для «Николаевэлектротранса» на покупку троллейбусов.