Пентагон сократил Европе финансирование почти на 40 проектов обороны

Министерство обороны США сократило финансирование около 40 оборонных объектов в Европе.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Сокращение включает 21,6 миллиона долларов, которыми Пентагон собирался профинансировать портовый объект в Испании. Также «заморожены» 59 миллионов долларов, которые планировались на хранилище боеприпасов в Словакии.

Кроме того, будет уменьшено финансирование строительства объекта для тренировки спецподразделений в Эстонии, а также проектов в Германии и Венгрии. Зато эти средства будут перенаправлены на финансирование строительства стены на границе США и Мексики.

Пентагон планирует направить на строительство стены 3,6 миллиарда долларов, которые ранее предусматривались также для финансирования 127 оборонных программ в 23 американских штатах, трех территориях и 20 странах.

Напомним, ранее сообщалось, что бюджетные проекты США на следующий год, которые сейчас рассматривает Конгресс, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере по сравнению с текущим годом.