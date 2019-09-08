УЕФА перечислила почти 390 миллионов евро оффшорной компании Игоря Суркиса, хотя деньги выделялись ФФУ, - СМИ

С 2002 по 2016 годы средства, которые должны были поступать на счета Федерации футбола Украины, направлялись на счета оффшорной карибской компании «Newport Management Limited», которая обслуживала киевское «Динамо».

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на расследование немецкого издания Der Spiegel.

По данным СМИ, документ под названием «внутренняя докладная записка» был подготовлен для руководства УЕФА в декабре 2016 года высокопоставленным чиновником и свидетельствовал о платежах, отправленных Федерации футбола Украины.

«С 2002 по 2016 год платежи от УЕФА поступали не на счета ФФУ, а на счета компании «Newport Management Limited» на Британских Виргинских островах – структуры, которая якобы принадлежит президенту киевского «Динамо» Игорю Суркису», - пишет издание.

Согласно документам, полученным благодаря платформе Football Leaks, с сентября 2002 по июль 2008 года УЕФА отправила ФФУ около 50 миллионов швейцарских франков. С сентября 2006 по декабрь 2016 года всего было отправлено 338,6 миллионов евро.

В декабре 2016 года в УЕФА предприняли попытку проверить киевское «Динамо» на соответствие правилам финансового фэйр-плей. После изучения счетов клуба аудиторы установили, что «Newport Management Limited» оказывает существенное влияние на финансирование «Динамо».

Связь между «Newport» и «Динамо» начинается с 1990-х, когда Григорий Суркис стал руководить клубом. В октябре 1992 года компания получила регистрацию на Виргинских островах, а в июле 1993 года между сторонами было подписано соглашение, которое в июле 2010 года было продлено на 20 лет. Исходя из соглашения не ясно, кто владеет «Newport», но журналисты уверены, что компания контролируется Суркисом.

«Этот факт указывается в вердикте 2009 года Высокого Суда Лондона в ответ на иск, поданный бывшим бизнес-партнером Игоря Суркиса», - пишет СМИ.

Комментарий Суркиса о финансовых договорах компании «Newport» и его роли в компании журналистам получить не удалось, при этом «Динамо» обвинило Der Spiegel в участии в кампании по дискредитации клуба и «Newport», которую проводит ФФУ.

Напомним, что президентом киевского «Динамо» сначала был Григорий Суркис (1992-2002), а потом его брат Игорь (2002 – до нынешнего времени). Григорий Суркис был вице-президентом УЕФА в 2013-2019 годах.

Ранее на юбилее депутата от партии Медведчука Григория Суркиса заметили главу СБУ, советника Зеленского и трёх экс-президентов Украины.