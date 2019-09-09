Самое дорогое пиво в истории: австралиец из-за ошибки заплатил за бутылку напитка $68 тысяч

Спортивный журналист из Австралии Питер Лейлор заплатил 55 тысяч фунтов (около 68 тысяч долларов) за бутылку пива Deuchers IPA, которую он выпил в Британии.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Питер Лейлор – корреспондент газеты The Australian. Он приехал в Манчестер освещать матчи престижного англо-австралийского турнира по крикету Ashes. Вторая журналистская специализация Лейлора – пиво. В своей газете он редактирует все статьи на пивную тему.

Из-за ошибки в баре отеля ему пришлось попробовать, как он говорит, «самое дорогое пиво в истории человечества».

- Австралийцы часто жалуются, что в Англии все дорого, но эта ситуация все превзошла, - сказал журналист. - Когда мне дали счет, я был без очков. Я заплатил, сказал, что чек мне не нужен, и официантка собралась уходить. Но я почему-то решил спросить, сколько я заплатил за это пиво. Она посмотрела на терминал, схватилась за рот рукой и начала смеяться. На мой вопрос она не ответила, сказала только, что произошла ошибка, и сейчас она все исправит.

Оказалось, что вместо 5,5 фунтов с карточки Лейлора случайно сняли 55 тысяч фунтов. О том, что он действительно потерял эти деньги, Лейлор узнал только несколько дней спустя, позвонив жене. Сейчас семья журналиста ждет возврата денег.

- К тому же банк снял с моего счета тысячу фунтов за транзакцию. Пока деньги не вернут, я не успокоюсь, - говорит журналист.

Напомним, что ранее в Парагвае на трассе перевернулся груженный банками пива грузовик – местные жители прибежали к месту аварии с мешками.