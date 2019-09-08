Предприятия «Укроборонпрома», которые не работают, нужно ликвидировать, - глава СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что функцию акционера государственного концерна «Укроборонпром» будет выполнять Министерство обороны. При этом концерн ожидает оптимизация и возможная ликвидация неработающих предприятий.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

- Сейчас акционером является Кабинет министров, моя позиция на самом деле, что Кабмин не может быть акционером, какое-то одно из министерств должно быть акционером. Министерство обороны – это оптимальный вариант, который мы проговорили. Этот вариант также и обеспечивает соответствующую связь с Президентом, - рассказал Данилюк и добавил, что это решение утвердили.

Также Александр Данилюк отметил, что концерн ждет оптимизация.

- Сейчас назначен новый руководитель, поэтому сейчас он формирует новую команду, которая понимает, как построить процессы. Будет очень серьезная оптимизация. «Укроборонпром» будет работать в интересах государства. Относительно старой идеи – ликвидировать или не ликвидировать. Смотрите: есть государственные предприятия, в конце концов, которые не работают – надо ликвидировать, но то, что останется, и будет костяком нового «Укроборонпрома», - сказал он.

По его словам, главная цель преобразований – сделать компанию «надежной» и «конкурентоспособной» как внутри страны, так и на внешних рынках.

- Наиболее правильная модель – превратить это в холдинг, где четко продуманная система управления: есть наблюдательный совет, четкие процедуры – как назначается руководство, как оценивается его работа, аудит, закупки. То есть все это должно быть как в нормальном бизнесе построено по четким правилам. Именно такую ​​трансформацию мы сейчас и хотим делать. Часто общаемся и с новым руководителем «Укроборонпрома», проговариваем вопрос: где кто должен быть акционером, как формировать наблюдательный совет. И он очень серьезно настроен на эти изменения, у него есть полный мандат от Президента на реформирование «Укроборонпрома», - сказал Данилюк.

Напомним, в Николаеве находятся восемь предприятий, которые входят в структуру «Укроборонпрома»: ГП «Николаевский судостроительный завод», «Государственное Южное производственно-техническое предприятие», ГП «Украинский радиотехнический институт», ГП «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП», ГП «Николаевский бронетанковый завод», ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект», ГП «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» и николаевский спецпорт «Ольвия».