В США выпустят новую версию игры «Монополия», в которой женщины будут зарабатывать больше мужчин

Американская компания по производству игрушек Hasbro презентовала новую версию настольной игры «Монополия», по правилам которой женщины зарабатывают больше, чем мужчины.

Об этом сообщает «Сноб».

Перед началом игры женщины получают 1,9 тысячи долларов «Монополии», а мужчины – 1,5 тысячи. Кроме того, за прохождение каждого круга женщинам выдается по 240 игровых долларов, а мужчинам – по 200 долларов.

Среди нововведений – изменение главного правила игры. В ней нельзя покупать недвижимость, как в обычной «Монополии», вместо этого игроки будут инвестировать свои деньги в изобретения, которые создали женщины.

На обложке коробки с игрой появится новый персонаж – Мисс Монополия. Hasbro представила ее как племянницу Мистера Монополии — традиционного символа игры, пожилого мужчины с усами. Мисс Монополия, по описанию компании – «инвестиционный гуру», которая добилась всего сама.

Производители говорят, что создали игру, чтобы привлечь внимание к разнице в зарплатах на одних и тех же должностях у мужчин и женщин. Hasbro также хочет поддержать этой версией «Монополии» предпринимательниц и «сильных женщин».

Напомним, что ранее 16-летний подросток выиграл $3 миллиона, заняв первое место на чемпионате по «Fortnite».