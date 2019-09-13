Секретарь горсовета Николаева возмущена, что в бюджете нет всех соцобъектов, нуждающихся в ремонте: «Они разрушаются»

Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова возмущена, что некоторые социальные проекты разрушаются, хотя ранее в департамент финансов мэрии подавались запросы на них, но их по каким-то причинам не включили в бюджет.

Об этом она заявила в пятницу, 13 сентября, в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Данный вопрос Татьяна Казакова подняла во время рассмотрения проекта решения о перераспределении бюджетных средств внутри главных распорядителей средств. В частности, она поинтересовался у директора департамента финансов Веры Святелик, несет ли он ответственность за то, что некоторые объекты остаются без внимания и финансирования.

Однако, Вера Светелик конкретного ответа ей не давала и отмечала, что главные распорядители подают свои предложения, потом информация обобщается и выноситься на согласование исполкома. Не удовлетворенная ответом чиновница, Татьяна Казакова уточнила, все ли бюджетные запросы отражены в бюджете города.

— Вы же удовлетворить всех не можете. Из тех запросов, которые вам приходят, вы выбираете те, которые, считаете, могут быть профинансированы. Вы хотите сказать, что все бюджетные запросы, которые вам предоставлялись, они все отражены в бюджете? - спросила Татьяна Казакова.

В свою очередь, Вера Светелик сообщила, что бюджетных запросов в этом году было много и они в два раза превысили финансовую возможность городского бюджета.

— Финансовых средств недостаточно, чтобы удовлетворить все бюджетные запросы, - сообщила Вера Светелик.

После этого, секретарь горсовета хотел узнать, почему не все социальные объекты, на которые подаются бюджетные вопросы, отражены в бюджете.

— Меня интересует, почему некоторые социальные объекты, которые должны быть профинансированы - разрушаются, хотя на них подавали бюджетные запросы? Они не появляются в бюджете вовремя, - заявила Татьяна Казакова.

На что, чиновница сообщила, что все объекты, которые подали главные распорядители, были включены в этот проект решения. В итоге, члены исполкома его согласовали.

Ранее сообщалось, как секретарь горсовета Николаева Татьяна Казакова возмутилась, что в школе №3 за четыре года не доделали стадион, а мэр Александр Сенкевич заявил, что еще нужно 4,5 миллиона гривен.

Позже, Татьяна Казакова попросила найти виновных в том, что в школе №3 за четыре года не доделали стадион и теперь он разрушается.