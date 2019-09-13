Освобожденные из плена украинские моряки собрали деньги для помощи российскому заключенному Котову, который помогал им в РФ

Украинские военные моряки, которые вернулись из российского плена, собрали деньги на поддержку осужденного в Москве российского активиста Константина Котова.

Об этом сообщает адвокат моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook.

По его словам, Котов был одним из тех, кто передавал морякам передачи, пока те были в заключении.

«Долгие месяцы нахождения моряков в плену Костя Котов помогал Виктории собирать морякам передачки, приходил к ним на суды, стоял в пикетах в поддержку военнопленных и политзаключённых украинцев и крымских татар. В августе Костя Котов был задержан и обвинён по статье 212.1 УК РФ - репрессивной статье, придуманной российскими властями для тех, кто пытается реализовать конституционное право на свободу собраний. Для тех, кто мирными способами выступает против несправедливости власти. Со скоростью сталинских троек, буквально за неделю, Константин Котов был приговорён к 4 годам лагерей. Просто за то, что не промолчал», - говорится в сообщении.

Когда украинских моряков освободили и они узнали, что волонтера посадили, они собрали деньги и попросили Полозова передать их на помощь Котову.

«В знак признательности и благодарности за его поддержку в тот момент, когда они сами находились в тюрьме. Сумму в размере 12 400 украинских гривен и 25 850 российских рублей, я привезу в Москву и передам Виктории. Девиз украинских военных моряков - «Своїх не кидаємо!» - в полной мере относится и к Косте Котову. Свободу Константину Котову!» - отметил адвокат.

Ранее освобожденные моряки рассказали подробности захвата украинских судов россиянами и объяснили, почему не открывали ответный огонь.