В работе Приватбанка произошел сбой – люди не могут рассчитаться карточками, есть проблемы со снятием наличных

В Николаеве и по всей Украине 13 сентября произошел сбой в работе Приватбанка.

В частности, в Николаеве многие покупатели не могут рассчитаться по карточкам в супермаркетах, магазинах и на заправках – система выдает ошибку. Есть проблемы и со снятием наличных – одни банкоматы выдают деньги, но медленно работают, а другие могут подвиснуть в момент обработки операции. Проблемы с карточками банка возникли около трех часов назад. На горячую линию банка дозвониться не получается.

Аналогичные случаи происходят по всей Украине. «Обозреватель» пишет, что в работе Приватбанка произошел масштабный сбой. Карточки банка не принимают в супермаркетах, ТРЦ и других заведениях. Зафиксированы проблемы и с банкоматами, где местами скопились большие очереди.

В Приватбанке по соответствующему запросу подтвердили, что «наблюдаются трудности при оплате в интернете, зачислении средств на карты со сторонних сервисов, проведении операций в банкоматах, POS-терминалах, платежей в Приват24».

«ТСН» сообщает, что в Приватбанке не называют причин проблемы, впрочем, обещают, что все исправят уже скоро - к 20:00. Пока что рекомендуется не пытаться проводить неудачные операции повторно и ждать устранения неисправностей.

Напомним, что подобный сбой в работе банка уже случался в июле 2018 года.