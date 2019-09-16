Украина в 2020 году увеличит траты на национальную безопасность и оборону до 245,8 миллиардов

Расходы на национальную безопасность и оборону Украины в 2020 году составят 245,8 миллиардов гривен, что на 33,8 миллиарда больше, чем в 2019 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины со ссылкой на проект Государственного бюджета на 2020 год.

Расходы Государственного бюджета на образование запланированы в сумме 136,4 миллиарда гривен, что на 7,7 миллиарда больше, чем в 2019 году.

Общие расходы на здравоохранение составляют 108 миллиардов гривен, что на 9,8 миллиарда больше, чем в 2019 году. Расходы на развитие культуры и информационную сферу составляют 8,6 миллиарда гривен.

Напомним, что в Госбюджете-2019 для силовиков заложили на то время рекордные 212 миллиардов гривен.