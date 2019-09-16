В 2020 году с Госбюджета на дороги потратят рекордную сумму, — Мининфраструктуры

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает рекордный объем финансирования дорожной отрасли в объеме 74,4 миллиарда гривен.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Экономическая правда.

«Дорожный фонд в 2020 году запланирован в размере 69,7 млрд гривен. Источниками формирования Государственного дорожного фонда определены, в частности, 100% акцизного налога с горючего и транспортных средств и ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства и шины к ним. Курсовая разница вносит свои корректировки в денежное измерение этих 100%», - заявил Криклий.

«Дополнительными источниками наполнения дорожного фонда ... предполагается определить штрафы за несоблюдение габаритно-весовых норм. Указанные поступления от штрафов не учитывались при расчете показателей дорожного фонда, заложенного в проекте госбюджета на 2020 год, поскольку процедурно это невозможно, но будет сделано максимально быстро», - отметил министр инфраструктуры.

Сообщается, что средства дорожного фонда в 2020 году запланировано направить на:

- развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения - 38 млрд грн; - строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (субвенция из государственного бюджета местным бюджетам) - 22,2 млрд грн; - мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами - 3,2 млрд грн; - выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством под государственные гарантии на развитие сети автомобильных дорог общего пользования - 6,3 млрд грн.

Напомним, Украина в 2020 году увеличит траты на национальную безопасность и оборону до 245,8 миллиардов.