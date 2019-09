«Спутник УПА типография», - чиновники Львовской ОГА потратили 580 тысяч на туристические указатели с грубыми ошибками

Департамент культуры, национальностей и религий Львовской ОГА одобрил установку более 50 туристических указателей в области с безграмотным переводом на английский.

Об этом сообщает «Zaxid.net».

В городе Сколе установили туристический указатель про члена ОУН Ивана Бутковского, где вместо «повітовий провідник» вышло «air condition» (кондиционер). Департамент культуры провел тендер на изготовление более 50 разных указателей по всей области и почти все они изготовлены с ошибками. Победитель тендера – компания «Дорожные знаки» уже получила почти 581 тысячу гривен. На других указателях нашли такие ошибки: «криївка підпільної типографії УПА» перевели как «kryiviva satellite UPA typography» (крыйвива спутник УПА типография), «перших боїв українського січового стрілецтва» как «the first boy of Ukrainian sich looking for the luck» (примерно это значит: первый мальчик украинской сечи ищет удачу), а «братьев» написали с ошибкой «brathers» вместо «brothers».

Директор департамента ОГА Мирослава Туркало заявила, что компания «Дорожные знаки» за свой счет должна устранить ошибки. Издание «Наші гроші. Львів» сообщает, что как минимум 7 членов тендерного комитета видели этот перевод, однако ошибок не заметили. Туркало ответила, что перевод и знание английского языка не входят в обязанности чиновников департамента культуры.

- У нас не агентство переводчиков. Мы в тендере поставили то, что хотим получить. У нас департамент культуры, а не международных отношений, где все обязаны знать английский язык, - сказала чиновница.

