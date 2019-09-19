Число получателей субсидий не сократится, но сами выплаты станут меньше, - министр соцполитики

В следующем году в Украине не сократится количество получателей субсидий, но сам размер этих субсидий станет меньше.

Об этом сообщила в Facebook министр социальной политики Юлия Соколовская.

По её словам, сокращение расходов на субсидии не приведет к сокращению числа получателей.

«Более того, расходы на субсидии пересмотрены уже в этом году, и сейчас в госбюджете 2019 на них запланировано около 47 миллиардов гривен, которых достаточно. То есть, фактически никакого сокращения нет. Власть не собирается отказывать получателям субсидий!».

Она признает, что в 2020 году на субсидии заложили меньше денег, чем в 2019 – 47,6 миллиарда против 55,1 миллиарда.

«В проекте бюджета на 2020 год заложено 47 миллиардов 628,6 миллиона гривен на выплату льгот и субсидий. Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи с оплатой коммунальных услуг! Если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 миллиарда), то заложенные 47,6 миллиарда гривен действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам. Поэтому еще раз подчеркиваю: «сокращение» расходов не приведет к сокращению получателей», - сообщила министр.

Напомним, что в мае еще Кабмин Гройсмана сократил расходы на выплату субсидий на 8 миллиардов гривен.