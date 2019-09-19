В Харькове для строительства двух станций метро снесут 88 частных домов

Со следующего года в Харькове начнут строительство новых станций метро – «Державинская» и «Одесская». Из-за строительства придется снести 88 домов.

Об этом сообщает «Национальный Промышленный Портал».

Первые рабочие появятся на месте будущих станций уже в первом квартале 2020 – они будут готовить территорию к строительству. Будут подготовлены земельные участки, ограждение для строительной площадки, временный проезд для строительной техники, подведены временные инженерные сети и вырублены деревья.

Строительство будет проходить через частный сектор, но вопрос с отселением людей из него до сих пор не решен. Хозяева двух домов еще судятся с горсоветом, отказываясь покидать дома, другие владельцы после подписания договоров купли-продажи переезжают в новое место жительства. В случае достаточного финансирования, работы по строительству станций будут проводиться параллельно.

Напомним, что ранее в Николаеве департамент ЖКХ заключил договор на ₴73,8 миллионов на строительство дюкера в Варваровку.