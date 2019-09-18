₴2,6 миллиона за бумагу: Департамент энергетики Николаева без тендера поручил трем фирмам разработать почти 100 проектов ремонта подъездов

Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета в течение августа и сентября без тендера заключил 93 договора с тремя фирмами на работы по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту в части замены окон и входных дверей в подъездах жилых домов города на общую сумму 2 миллиона 623 тысячи 823 гривны.
Об этом свидетельствуют данные электронной системы публичных закупок Prozorro.
Договора заключены с тремя фирмами: «Инпроектбуд», МКП «Стандарт» и ООО «А-Проектсервис». С последней фирмой заключено больше всего договоров, общая сумма которых составляет 1 миллион 573 тысячи 129 гривен. На втором месте по количеству заключенных договоров идет МКП «Стандарт» на общую сумму 958 тысяч 553 гривны. Меньше всего договоров заключено с фирмой «Инпроектбуд» - всего шесть договоров на сумму 92 тысячи 141 гривна. Разработать проекты фирмы должны до 31 декабря 2019 года.
Из открытых данных фирма «А- Проектсервис» зарегистрирована с 2017 года в Центральном районе Николаева по улице Набережная, дом 7А. Руководителем фирмы является Оксана Шевченко. А уставной капитал – 1 тысяча гривен. Основной вид деятельности фирмы - деятельность в области архитектуры.
Фирма МКП «Стандарт» зарегистрирована с 21 мая 2019 года в Корабельном районе Николаева, по улице Станиславского дом 80А. Руководитель фирмы – Анастасия Кучерук. Уставной капитал – 2 тысячи гривен. Основной вид деятельности фирмы - деятельность в области архитектуры.
Что касается фирмы «Инпроектбуд», то она зарегистрирована в 2017 году в центральном районе Николаева по улице Илька Борщака, дом 5. Руководитель Эльза Косинцева. Уставной капитал – 20 тысяч гривен. Основной вид деятельности фирмы - деятельность в области архитектуры.
Стоит отметить, что с февраля по май в департаменте постоянно велись обыски. Так, 18 февраля, сотрудники полиции провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.
Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.
В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела.
После этого заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук прокомментировал обыски, которые прошли 18 февраля в горсовете, рассказав о том, что именно искали оперативники.
Как известно, 11 мая директору департамента энергетики Андрею Слободянику сообщили о подозрении в растрате 750 тысяч гривен бюджетных средств. Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 чиновник путем злоупотребления своим служебным положением совершил растрату государственных денежных средств в пользу третьих лиц. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины («Растрата чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах»).
Уже 24 мая, в здании Николаевского городского совета сотрудники Следственного управления ГУНП в николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры области снова проводили обыски. Помимо департамента энергоэффективности обыски проходили также в земельном управлении, управлении коммунального имущества и квартирном отделе. Работников вышеупомянутых структурных подразделений не допускают на рабочие места. В департаменте энергоэффективности данные действия назвали политзаказом.
Стоит отметить, что все это время под тщательной проверкой и наблюдением находились все тендера, которые проводил департамент.
31 июля 2019 года директор департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Вячеслав Булах уволился со своей должности.