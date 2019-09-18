₴2,6 миллиона за бумагу: Департамент энергетики Николаева без тендера поручил трем фирмам разработать почти 100 проектов ремонта подъездов

Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета в течение августа и сентября без тендера заключил 93 договора с тремя фирмами на работы по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту в части замены окон и входных дверей в подъездах жилых домов города на общую сумму 2 миллиона 623 тысячи 823 гривны.

Об этом свидетельствуют данные электронной системы публичных закупок Prozorro.

Договора заключены с тремя фирмами: «Инпроектбуд», МКП «Стандарт» и ООО «А-Проектсервис». С последней фирмой заключено больше всего договоров, общая сумма которых составляет 1 миллион 573 тысячи 129 гривен. На втором месте по количеству заключенных договоров идет МКП «Стандарт» на общую сумму 958 тысяч 553 гривны. Меньше всего договоров заключено с фирмой «Инпроектбуд» - всего шесть договоров на сумму 92 тысячи 141 гривна. Разработать проекты фирмы должны до 31 декабря 2019 года.

Из открытых данных фирма «А- Проектсервис» зарегистрирована с 2017 года в Центральном районе Николаева по улице Набережная, дом 7А. Руководителем фирмы является Оксана Шевченко. А уставной капитал – 1 тысяча гривен. Основной вид деятельности фирмы - деятельность в области архитектуры.

Фирма МКП «Стандарт» зарегистрирована с 21 мая 2019 года в Корабельном районе Николаева, по улице Станиславского дом 80А. Руководитель фирмы – Анастасия Кучерук. Уставной капитал – 2 тысячи гривен. Основной вид деятельности фирмы - деятельность в области архитектуры.

Что касается фирмы «Инпроектбуд», то она зарегистрирована в 2017 году в центральном районе Николаева по улице Илька Борщака, дом 5. Руководитель Эльза Косинцева. Уставной капитал – 20 тысяч гривен. Основной вид деятельности фирмы - деятельность в области архитектуры.

Стоит отметить, что с февраля по май в департаменте постоянно велись обыски. Так, 18 февраля, сотрудники полиции провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.