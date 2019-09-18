Фонд Госимущества продал ГЭС в Первомайске почти за 108 миллионов гривен

Фонд государственного имущества продал на аукционе имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции за 107,7 миллионов гривен при стартовой цене в 64,6 миллиона.

Об этом сообщил глава Фонда Госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

В аукционе приняли участие три компании. Победитель – ООО «ЕМЗА» предложил цену более чем на 36 миллионов больше ближайшего предложения.

«Покупатель Первомайской гидроэлектростанции обязан обеспечить сохранение профиля деятельности имущественного комплекса, соблюдать требования законодательства в сфере электроэнергетики, оборудовать ГЭС рыбопропускными и рыбозащитными сооружениями и в дальнейшей эксплуатации учитывать выводы и рекомендации экологического аудита», - сообщил Трубаров.

Согласно данным Единого реестра юрлиц, компания «ЕМЗА» зарегистрирована в Киеве, её основатель и конечный бенефициар – Марк Кравченко. Фирма в своих видах деятельности совмещает торговлю товарами и производство электроэнергии. Руководитель фирмы – Роман Пшеничный.

Напомним, что ранее промышленная комиссия горсовета согласилась, чтобы «Николаевскую ТЭЦ» бесплатно передали Николаеву.