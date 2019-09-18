Хозсуд отменил решение Николаевского горсовета, который выделил участок на берегу под строительство домов

Хозяйственный суд Николаевской области 17 сентября отменил решение Николаевского городского совета о предоставлении в аренду земельного участка государственного лесного фонда в урочище «Андреевское».
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Площадь участка почти 2 гектара, а его стоимость 9 миллионов гривен, он расположен на побережье реки Южный Буг. Также суд признал недействительными договоры аренды земли и обязал вернуть этот участок в распоряжение государства.
«Земельный участок Николаевский городской совет незаконно изъял из земель государственного лесного фонда и передал в аренду юридическому лицу для строительства комплексной жилой застройки – таунхаусов (малоэтажных домов на несколько квартир – ПН). При этом органом, уполномоченным на передачу в пользование земель лесного фонда, является Кабинет министров Украины, который согласие на распоряжение этим земельным участком не предоставлял», - заявили в прокуратуре.