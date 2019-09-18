Хозсуд отменил решение Николаевского горсовета, который выделил участок на берегу под строительство домов

Хозяйственный суд Николаевской области 17 сентября отменил решение Николаевского городского совета о предоставлении в аренду земельного участка государственного лесного фонда в урочище «Андреевское».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Площадь участка почти 2 гектара, а его стоимость 9 миллионов гривен, он расположен на побережье реки Южный Буг. Также суд признал недействительными договоры аренды земли и обязал вернуть этот участок в распоряжение государства.