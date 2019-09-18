Новым директором николаевской Детской музыкальной школы №1 избрали завуча Елену Ляшко

Елена Ляшко В Николаеве 18 сентября сотрудники Детской музыкальной школы №1 тайным голосованием избрали нового директора учреждения.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

В школе прошло собрание трудового коллектива, на котором рассмотрели вопрос о согласовании нового руководителя учреждения. Мэр города Александр Сенкевич поблагодарил за работу предыдущего руководителя школы Владимира Рыжика, который вышел на пенсию, и отметил, что достижение учреждения – это результат плодотворной работы директора и всего коллектива.

- Поскольку контракт с директором подписывает городской голова, трудовой коллектив заведения обратился ко мне, чтобы высказать свои предложения по кандидатурам… Я предложил провести выборы руководителя путем тайного голосования. Все желающие могут внести свою кандидатуру. Сегодня вы все вместе решите, с кем мэр подпишет контракт на 3 года. При этом в контракте будет условие о возможности его досрочного приостановления в случае, если коллектив примет такое решение, - отметил мэр.

В управление культуры поступили документы от трех претендентов на должность руководителя музыкальной школы №1. Это нынешний заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена Ляшко, бывший заместитель Виктория Домбровская, заслуженный деятель искусств Украины, кандидат педагогических наук Юрий Шевченко. На собрание трудового коллектива Виктория Домбровская не пришла. Свое видение дальнейшего развития учреждения представили Елена Ляшко и Юрий Шевченко.

Затем коллектив музыкальной школы провел тайное голосование. В заведении 62 сотрудника, участие в голосовании приняли 58. Подавляющее большинство отдали свои голоса за Елену Ляшко. Мэр отметил, что слово сдержит и подпишет с ней контракт на должность.

Напомним, что ранее новым директором Николаевского морского лицея стала Татьяна Геллер.