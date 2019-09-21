Украинские фермеры, которые арендуют участки, получат преимущества на их выкуп, - Минэкономики о рынке земли

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщили, что в рамках запуска рынка земли те фермеры, которые сейчас арендуют земельные паи, получат преимущественное право на их выкуп.

Об этом сообщили на брифинге, посвященном введению земельной реформы в Украине, сообщает «Громадське».

- Что очень важно: в основном право. Будет внесено и четко прописано, что фермер, который сейчас работает на земле, будет иметь преимущественное право. Нам очень важно, чтобы действующая структура была сохранена и продолжала развиваться, - сообщили в Минэкономики.

Преимущественное право будет гарантировать, что арендаторы земли будут иметь преимущества на её выкуп перед другими покупателями. Это должно уберечь их от потери земельного участка, который они обрабатывают.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 19 сентября заявил, что рынок земли в Украине заработает 1 октября 2020 года. Ранее в правительстве сообщили, что позволят иностранным компаниям продавать и покупать земельные паи. Однако для этого этим компаниям нужно создать юридическое лицо в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский поручил парламенту до 1 декабря 2019 года принять законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения.

Отметим, что из-за запрета на продажу сельскохозяйственной земли в Украине единственным способом передать землю другому заинтересованному лицу за вознаграждение является её сдача в аренду. Договоры на аренду земли обычно являются долгосрочными и заключаются в среднем на 8-10 лет. При этом стоимость аренды земельных паев является заниженной, а рынок – неконкурентным, ведь, как правило, на аренду паев претендует только один арендатор, который и диктует цену.