Украинский Парламент принял в работу проект бюджета на 2020 год: что он из себя представляет

Оксана Маркарова, сайт КМУ 20 сентября Верховная Рада Украины приняла в работу проект закона о Государственном бюджете на 2020 год. Документ должен быть принят до 1 декабря. Ряд народных депутатов выступили с критикой в адрес проекта бюджета, а министр финансов Оксана Маркарова, в свою очередь, заявила, что это не окончательный проект.

О том, что в себе несет проект бюджета, предложенный Кабинетом министров Украины, сообщает «РБК-Украина».

В представленном проекте доходы предусмотрены в сумме 1079,5 миллиардов гривен, расходы -1170,0 миллиардов гривен (здравоохранение - 108 миллиардов гривен, культура и информация - 8,6 миллиардов, дороги - более 140 миллиардов гривен, энергетическая независимость - 2 миллиарда).

Инфляция прогнозируется на уровне 6%, курс доллара - 28,2 гривен. Минимальная зарплата составит 4723 гривен, минимальная пенсия повысится на 8% - с 1638 до 1769 гривен.

Прожиточный минимум будет пересмотрен

Объясняя претензии к бюджету-2020, первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня «вызывает вопросы». А нардеп Александр Качура подчеркнул, что заложен слишком низкий прожиточный минимум.

В то же время министр финансов заявила, что прожиточный минимум пересмотрят до «реальных показателей». На сегодня в проекте данный показатель предлагается с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен.

Расходы на безопасность и оборону

На отдельном заседании СНБО будут согласованы расходы на безопасность и оборону. По словам Маркаровой, это сделают при подготовке закона ко второму чтению. Пока же на безопасность и оборону предлагается выделить 245,8 миллиардов гривен, что составит 5,4% ВВП.

Образование

Также не исключается возможность увеличения расходов на образование в 2020 году. Общие расходы на эту сферу, заложенные в проекте бюджета, составляют 136,4 миллиардов гривен - это на 7,7 миллиардов больше, чем в 2019.

Обслуживание госдолга

Почти треть государственного бюджета на 2020 год будет направлена на обслуживание государственного долга. При этом, по словам Маркаровой, на конец 2020 госдолг по отношению к ВВП удастся снизить до 46,7%.

Предполагается, что платежи по государственному долгу в 2020 году составят 438,1 миллиардов гривен, из них 145,2 миллиардов уйдут на обслуживание, остальное - на погашение.

Запуск рынка земли и сокращение поддержки АПК

В бюджете-2020 заложены средства на проведение земельной реформы и внедрение рынка земли. В частности, для желающих купить землю заложено 4,4 млрд гривен на удешевление кредитов. Отметим, премьер Алексея Гончарук заявлял, что рынок земли могут запустить с 1 октября 2020 года.

На поддержку агропромышленного комплекса в 2020 году заложено намного меньше денег из-за неэффективного использования средств. В частности, АПК планируют профинансировать всего на 4,4 миллиардов гривен, хотя в 2019 выделялось 6,9 миллиардов.