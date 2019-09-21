Следователи ГБР провели обыски на Херсонской таможне — подозревают, что служащие нанесли более ₴5 миллионов ущерба госбюджету

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Мелитополе, проводят досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением работниками таможни ГФС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и Севастополе, которые нанесли госбюджету ущерб на сумму более 5 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, таможенники не осуществляли должного контроля за перемещением через границу различных групп товаров (пшеницы, меда, семян, подсолнечника, жмыха, нефтепродуктов, металлолома) и выдавали сертификаты на экспорт товаров в страны-члены Евросоюза.

Досудебное расследование начато по результатам проверки Государственной фискальной службой Украины по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия»).

Следователи провели обыски в главном офисе таможни и её структурных подразделениях в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что следователи ГБР задержали пограничников, которые «крышевали» контрабанду сигарет в Румынию.