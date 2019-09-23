Летом в Украине побили рекорд по продаже самых дорогих автомобилей

За летний период 2019 года в Украине были проданы самые дорогие в истории автомобили.

Об этом сообщает «Auto-Consulting».

Сразу несколько рекордов было поставлено в июне и июле 2019 года.

Абсолютный рекорд цены автомобиля установил бронированный Mercedes-Benz S600 – более 800 тысяч долларов. На его фоне несколько проданных летом Rolls-Royce (Phantom и Cullinan) по цене 570-670 тысяч долларов выглядят не столь впечатляюще.

Кроме того, украинцы приобрели несколько Bentley Bentayga и Continental GT и GTC по цене в районе 300-380 тысяч долларов, Lamborghini Urus за 280-300 тысяч долларов, Aston Martin DBS за 380 тысяч долларов.

Были также проданы Range Rover, Porsche Cayenne и 911 по цене в районе 240 тысяч долларов. Всего же за 3 летних месяца по информации было продано около сотни дорогих люксовых автомобилей ценой свыше 200 тысяч долларов.

Всего летом в Украине рост продаж новых автомобилей составил 18%. Более того, летние месяцы оказались самыми успешными по продажам, начиная с 2014 года. Усилиями всех дилеров было продано почти 23 тысяч новых автомобилей.

Самым популярным авто в Украине по итогам 3-х летних месяцев стал KIA Sportage.

Топ-10 лидеров выглядят так: KIA Sportage, Renault Duster, Renault Logan, Toyota RAV4, Renault Sandero, Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Octavia, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai и Toyota Camry.

Напомним, как в Польше отдали под суд украинца, организовавшего преступную группировку, которая угоняла люксовые автомобили.