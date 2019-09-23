В проекте бюджета 2020 повышение зарплат педагогам не предусмотрено, - министр образования Новосад

На выполнение постановления предыдущего правительства о повышении зарплат педагогам на 20-70% требуется дополнительных 45 млрд гривен. В проекте бюджета-2020 этих денег нет.

Об этом в интервью «Украинской правде. Жизнь» рассказала министр образования и науки Анна Новосад.

- Мы сейчас с Минфином, с премьером думаем, как найти эти средства и где. Есть разные оценки, это сумма. Минфин давал сводную информацию из регионов, это дополнительных почти 45 млрд грн, – рассказала она.

По словам Новосад, для нашей экономики это «гигантские средства, которые надо откуда-то вытянуть, у кого-то их забрать» и отдать педагогам.

- Я как министр образования была бы очень рада так сделать, но другие министры, видимо, не очень поймут. Работаем с Минфином, с премьером, чтобы повысить зарплаты педагогам, но в ближайшее время будет немножко другой инструмент, как это сделать, — отметила она.

Новосад обещает, что решение будет ко второму чтению бюджета.

- Сложность в том, что сейчас нам нужно объяснять, почему постановление не учтено в проекте бюджета. Если бы в постановлении сказали, из каких источников можно взять эти десятки миллиардов гривен, было бы легче. Надеюсь, эти средства найдут, — добавила Новосад.

Напомним, ранее министр образования и науки Анна Новосад заявила, что тракторист летом может зарабатывать до 80 000, а ее зарплата — вдвое меньше.