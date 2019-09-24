Радиологический корпус в Николаевском онкодиспансере отремонтируют за 73 миллиона гривен

фото: Сайт Минрегиона В Николаевском областной онкологическом диспансере отремонтируют радиологический корпус за 73 миллиона гривен.

Соответствующий тендер опубликован на сайте публичных закупок Prozorro.

Тендер провело управление капитального строительства Николаевской областной государственной администрации на 77 миллионов 440 тысяч гривен. На торги изначально подавались три фирмы – ООО «Антарес-буд», ООО «Південьбуд-Миколаїв ЛТД» и ЧП «СВ Телеком». В результате торгов победила фирма «Антарес-буд», предложив 73 миллиона 568 тысяч 425 гривен. Договор между заказчиком и подрядчиком на сайте не опубликован.

фото: Сайт Минрегиона фото: Сайт Минрегиона

Примечательно, что проект реконструкции опубликован на сайте Государственного банка реконструкции и развития. Согласно карточке проекта, где сметная стоимость всего ремонта составляет 81 миллион 671 тысячу 842 гривны.

На 2019 год запланированы работы на сумму 73 миллиона 55 тысяч 830 гривен – финансирование ГФРР, плюс 8 миллионов 200 тысяч – областной бюджет. Партнером проекта выступает руководитель фирмы ООО «Урбан Констракт» Евгений Парулава – проектант Соборной площади, который готовил проектно-сметную документацию по данному проекту.

Напомним, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины решило не финансировать со средств Государственного фонда реконструкции и развития ремонт гематологического корпуса Николаевской областной клинической больницы.