В николаевских обменниках валюта за сутки «упала» на 15-20 копеек

В Николаеве во вторник, 24 сентября, покупка и продажа валюты по сравнению с предыдущим днем опять снизилась.

Об этом свидетельствуют данные пунктов обмена валют, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Купить доллар можно за 24,20 гривны, продать – за 24,00 гривны. Что касается евро, то его стоимость на данный момент составляет 26,70 гривен и 26,40 гривен соответственно.

На официальном сайте Нацбанка Украины указано, что по состоянию на сегодняшний день курс доллара США составляет 24,32 гривны, а евро – 26,72 гривен. Это самые низкие показатели за последнее время.

Отметим, что 23 сентября курс доллара в банках Николаева колебался от 24,15 до 24,45 гривен, а евро – от 26,40 до 26,95 гривен.