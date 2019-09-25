Николаевский апелляционный суд заказал за почти 2,2 миллиона гривен строительство наземного перехода между своими зданиями

Николаевский апелляционный суд заключил договор с ООО «Жилпромстрой-8» на строительство наземного перехода между зданиями суда.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная на платформе госзакупок ProZorro.

Для заключения договора применялась переговорная процедура – в суде это обосновали тем, что два предыдущих тендера были отменены в связи с наличием только одного участника. При этом акцентировали, что условия остались прежними.

Стоимость работ составила 2 миллиона 170 тысяч гривен. Подрядчик должен выполнить строительство перехода до 31 декабря текущего года.

Согласно календарному плану, в начале октября этого года будут проведены подготовительные работы, до середины – установка фундамента, и до конца месяца – установка опор. Уже в течение ноября подрядчик, как следует из условий договора, установит само перекрытие, проведет общестроительные работы по установке перехода (металлический каркас, стены и кровля), а также работы в двух админзданиях. Помимо этого, в переходе будут установлены электроосвещение и электрооборудование, отопление, пожарная сигнализация и молниезащита.