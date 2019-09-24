Мужчина, который пропал в Николаеве после того, как сел в поезд в направлении Киева, нашелся

62-летний Михаил Ковальчук, которого разыскивал Ингульский отдел полиции как без вести пропавшего, нашелся.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что мужчина 19 сентября сел на поезд сообщением «Херсон-Киев» в направлении Киева, а обратно так и не вернулся.

Позже в ведомстве уточнили, что пропавший нашелся. В комментариях под сообщением полиции был прикреплен скриншот комментария, где мужчина написал, что с ним все в порядке.

«Я жив и здоров, уже дома, всем спасибо, просто поспешили дать объявление», – написал Ковальчук.

Напомним, что в Николаеве полиция разыскивает 51-летнего местного жителя, который ушел из дома больше полугода назад и исчез.