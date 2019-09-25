Горздрав Николаева просит направить 395 миллионов гривен на борьбу с ВИЧ, гепатитом С и наркоманией

Начальница управления охраны здоровья Николаевского городского совета Ирина Шамрай предложила за три года выделить 395 миллионов гривен на борьбу с ВИЧ, гепатитом С, туберкулезом и наркоманией.

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Проблемы социально значимых болезней обговорили 24 сентября на встрече в мэрии. Секретарь горсовета Татьяна Казакова заговорил об опыте Одессы, где депутаты горсовета выделили это направление и создали отдельную городскую программу.

Шамрай пояснила, что Николаевская область попала в перечень регионов с высоким уровнем социально значимых болезней. Городской туберкулезный диспансер переименовали в Центр социально значимых болезней и «вся работа будет сосредоточена на базе этого центра».

- Изучив программу Одессы, мы решили выйти с предложением направить в течение трех лет на целевые мероприятия по противодействию социально значимым болезням и наркотической зависимости 395 миллионов 390 тысяч гривен, - сообщила Ирина Шамрай.

Татьяна Казакова подытожила, что в Николаеве будет использован и усовершенствован опыт соседей. При этом она подчеркнула, что подготовку целевой программы активизируют, чтобы успеть предусмотреть средства в бюджете города на 2020 год. Документ, в разработке которого обязательно примут участие представители профильных общественных организаций, вынесут на рассмотрение постоянных комиссий горсовета уже через месяц.

Напомним, что ранее Шамрай говорила, что на потребности сферы здравоохранения на 2019 год нужно было 1 миллиард 138 миллионов 680 тысяч гривен.