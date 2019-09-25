«Хроническая проблема»: Из-за необоснованного тарифа «Николаевоблтеплоэнерго» может не рассчитаться по кредиту с Всемирным банком

Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» может не рассчитаться по кредиту с Всемирным банком из-за невозможности получать достаточное количество денег при необоснованных тарифах.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» на «Николаевоблтеплоэнерго» Егор Клецов.

Клецов отметил, что представители «Николаевоблтеплоэнерго» обсудили с членами наблюдательной миссии Всемирного банка кассовый разрыв предприятия, что вызвано необоснованным тарифом, который утверждает Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Результат таких тарифов – невозможность выплачивать обязательства по кредиту.

«Экономия, которую дают энергосберегающие мероприятия проекта, незначительно уменьшает цифру кассового разрыва предприятия, но не решает глобальной проблемы. Специалисты Банка отметили, что эта хроническая проблема свойственна для всех предприятий, тариф которых регулируется НКРЕ, а также, что необходимы новые прогрессивные механизмы образования и утверждения тарифов, необходим диалог широкого формата с привлечением руководителей профильных министерств, представителей муниципалитетов, специалистов международных кредитных организаций и НКРЕКП», – отметил Клецов.

Также он сообщил, что представители банка посетила рабочие площадки подпроектов установки индивидуальных тепловых пунктов и реконструкции тепловых сетей.

Напомним, как на объектах коммунального предприятия ««Николаевоблтеплоэнерго» продолжили отключать электричество, что ставит под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные. В свою очередь, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги.

В частности, члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат.

Как известно, 5 сентября 2019 года исполком горсовета увеличил уставный фонд облтеплоэнерго на ₴1,2 миллиона, однако на сессии до этого вопроса не дошло.

В то же время, утром 9 сентября, КП «Николаевоблэнерго» уведомило ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» о намерении отключить 80 объектов предприятия из-за неуплаты долга по электроснабжению.