Николаевский аэропорт в очередной раз отменил торги по установке воздушного запуска – это уже третий несостоявшийся тендер

Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» отменил тендер на закупку установки воздушного запуска для суден.

Соответствующие торги опубликованы в системе электронных закупок Prozorro.

Тендер был опубликован 23 июля. Аэропорт планировал закупить установку за 4 миллиона 500 тысяч гривен. До назначенного срока никто на тендер так и не подался. Примечательно, что это уже третьи торги, которые аэропорт вынужден отменить из-за отсутствия заявок от участников. Первый тендер был опубликован 14 ноября 2018 года, второй – 26 февраля.

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Стоит отметить, что в мае 2018 года в аэропорту Кривого Рога прошел аукцион на закупку установки воздушного пуска. Оборудование купили за 6 миллионов 482 тысячи гривен. Характеристики установки в обеих случаях приблизительно одинаковые, но при этом николаевский аэропорт не исключает возможности закупки установки б/у.

Напомним, на тендере по покупке автомобиля-деайсера для коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» победила фирма, которая была зарегистрирована два месяца назад.

Как известно, во время визита на Николаевщину Президент Владимир Зеленский дал распоряжение, чтобы аэропорту дали в рамках эксперимента диспетчера «Украэроруха», чтобы можно было наладить запуск регулярных рейсов. Он пообещал способствовать заходить авиакомпаниям на КП «Николаевский международный аэропорт». Директор аэропорта Федор Барна сказал, что сможет обеспечить ежедневное наполнение рейса «Николаев-Киев».

Ранее директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна рассказал о том, на что нет денег и какие тендеры проводятся без средств.