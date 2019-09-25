НБУ разрешил банкам округлять суммы кассовых операций

Национальный банк с 25 сентября распространил на банки право округлять суммы кассовых операций в связи с изъятием из наличного обращения монет мелких номиналов.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что банки теперь могут округлять суммы кассовых операций по каждому кассовому документу. Результаты округления есть прочими операционными доходами/расходами банка.

Напомним, с 1 октября монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестают быть средством платежа. С этого дня их перестанут принимать в качестве расчетов за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из обращения.

Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока останутся в наличном обращении, их будут принимать для расчетов. Но те монеты, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться в оборот, и постепенно их будет становиться все меньше.