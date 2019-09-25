Таможенный конфискат будут продавать в системе Prozorro, - глава ГТС Нефедов

Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу при помощи системы электронных аукционов «Прозорро. Продажи».

Об этом заявил на конференции по цифровизации управления государственными ресурсами глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов, передает УНИАН.

- Мое задание теперь уже – это дополнить систему (электронных аукционов – ПН), в том числе «Прозорро. Продажи», дополнительными активами для реализации. Первое, что могу пообещать, что мы выставим весь таможенный конфискат на «Прозорро. Продажи», - сказал он.

Кроме того, Нефедов сообщил, что со времени запуска и функционирования системы электронных аукционов Prozorro государственный бюджет уже пополнился более чем на 20 млрд грн.

Напомним, ранее Нефедов призвал граждан сообщать ему напрямую о коррупции на таможне

Справка: Госпредприятие «Прозорро. Продажи» было создано в 2017 году для продажи активов неплатежеспособных банков по инициативе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины, Министерства экономического развития и торговли и организации Transparency International Ukraine. За 2,5 года с помощью электронных аукционов «Прозорро. Продажи» государство заработало более 20 млрд грн.