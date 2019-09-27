Около 5 тысяч жителей Николаевщины ограничены в выезде за границу из-за долгов по алиментам

Около 5 тысяч жителей Николаевской области не смогут пересечь границу, пока не оплатят долги по алиментам.

Об этом сообщил начальник Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк на своей странице в Facebook.

«Я уже рассказывал об отце-моряке, который годами не платил своему ребенку алименты, мотивируя это отсутствием денег. Впрочем после вынесения госисполнителем постановления об ограничении в праве выезда за границу очень быстро нашел почти полмиллиона гривен на выплату долга. На данный момент около 5000 жителей Николаевщины не смогут пересечь границу страны пока не оплатят долги перед собственными детьми», - написал Возняк.

Он отметил, что госисполнители области вынесли около 20 тысяч постановлений об ограничении должника. В частности о праве выезда за пределы Украины, управления транспортными средствами, пользование оружием, охоты.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области более 700 женщин-должниц по выплате алиментов своим детям.