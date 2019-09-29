Пример для всех: Глава Николаевской ОГА заявил, что покажет, как должна работать налоговая в ситуации с реконструкцией шахматной школы

Председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что покажет, как должны работать правоохранительные органы, в том числе Государственная налоговая служба на примере строительства шахматной школы.

Об этом он заявил в четверг, 26 сентября, в ходе встречи руководства ОГА с городской и областной властью, а также народными депутатами, сообщает «Преступности.НЕТ».

Говоря о работе налоговой службы, Стадник отметил, что за те налоги, которые получает Николаевская область, можно было бы уже реализовать многие проекты. При этом, желая привести пример, глава ОГА вспомнил о реконструкции областного шахматно-шашечного спортивного клуба.

— Вот есть шахматная школа, там идет процесс ремонта. (...) Я знаю, кто лоббирует вопрос, чтобы эта школа строилась как можно дольше. Почему? Простой ответ: было выделено на нее 12 миллионов. 12 миллионов, подчеркиваю! Освоено 8 миллионов. (...) Я сейчас хочу обратиться к правоохранительным органам, к ГФС, к Службе безопасности Украины, Нацполиции Николаевской области провести ряд мероприятий, связанных с тем, чтобы каждый год, когда мы оттягиваем строительство этого объекта, мы теряем: первое – теряем время, профессионализм тех детей, которые занимаются этим направлением», - заявил Александр Стадник.

При этом Стадник призвал сотрудников ГНС провести аудит реконструкции школы, возмутившись, что на проведение работ требуются дополнительные средства.

— Мало того, еще требуется выделить туда дополнительные средства. Еще выделить! О чем это говорит? Есть заинтересованная фирма, я передам это работникам правоохранительных органов, я передам налоговой службе, чтобы они провели внеплановую проверку этого предприятия, провели аудит. (...) Это будет первый такой пример для всех. Я вам скажу, что мухи разлетятся. Нельзя с наших платежей, с наших налогов воровать так нагло и открыто, и при этом быть в городе Николаеве, видя, что происходит под носом, не обращать на это внимание, - добавил Стадник.

Напомним, Управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации 23 июля заключило соглашение с ООО «Південьбуд Миколаїв ЛТД» на реставрацию здания Николаевской областной детско-юношеской спортивной школы «Областной шахматно-шашечный клуб» имени Николая Шелеста по улице Фалеевская, 1а. Стоимость сделки составляет 12 миллионов 375 тысяч гривен.

Ранее сообщалось о том, как возле здания областного шахматного клуба в ротонде обвалился потолок.

В конце прошло года облсовет намерен был обратиться к городскому совету с предложением в 2018-м году софинансировать реконструкцию областного шахматного клуба, которую не смогли провести в 2017-м. При этом из бюджета области, на реставрацию шахматного клуба выделили 6 миллионов гривен – всего было нужно 14.

В свою очередь, депутаты бюджетной комиссии Николаевского горсовета направили вопрос о выделении средств на капитальный ремонт шахматного клуба на рассмотрение постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья, социальной защиты населения, образования,культуры, туризма, молодежи и спорта.

Ранее сообщалось, что в Николаевском облсовете отказали отдать часть финансирования ремонта шахматной школы на строительство стадиона в Витовском районе, на работы по которому государство выделило субвенцию, но необходимо дофинансирование.