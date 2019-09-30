АМКУ нашел нарушения в порту Николаева – семь стивидоров платят за пользование причалами в 10 раз меньше, чем конкуренты

Семь стивидорных компаний Николаевского порта платят за доступ к причалам Администрации морских портов Украины в 7–10 раз меньше, чем другие стивидорные компании, которых насчитывается в Украине более 100.

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины.

Подавляющее большинство стивидорных компаний, работающих в морских портах Украины перешли на пользование стратегической портовой инфраструктурой на основании договоров доступа к причалам. Это произошло после того как Министерство инфраструктуры издало Приказ № 541 от 18 декабря 2015, которым были утверждены единые тарифы на специализированную услугу доступа к причалам, находящихся на праве хозяйственного ведения в ГП «АМПУ».

«Однако, некоторые портовые операторы в порту Николаев, среди которых ведущие международные и украинские компании, в течение последних четырех лет продолжают пользоваться причалами на основании договоров об установлении сервитута, которые были подписаны ранее. В некоторых случаях средняя стоимость перегрузки 1 тонны грузов через причалы порта Николаев, которыми бизнес пользуется по договору сервитута, составляет 0,04 долл. США/т, а установленная законодательством стоимость перегрузки тех же грузов на соседнем причале составляет 0,45 долл. США/т. Разница в 10 раз предоставляет неконкурентные преимущества одним портовым операторам над другими», – отметили в АМПУ.

В ведомстве отметили, что неоднократно предлагали стивидорной компании заключить договоры доступа к причалам, которым предусматривается оплата по установленным на государственном уровне тарифам. Также для решения сложившейся проблемы Администрация предлагала увеличить стоимость сервитута до уровня, соответствующего тому, что платят другие портовые операторы. Но компании отказались от этих предложений и продолжают работать, получая неконкурентные преимущества.

В АМПУ подчеркнули, что готовы урегулировать ситуацию в досудебном порядке, но все же будет вынуждена обращаться в суд, чтобы избежать нарушения антимонопольного законодательства.

Напомним, как глава государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» Райвис Вецкаганс сказал, что поддерживает идею выплаты части дохода Николаевского морского порта в бюджет Николаева, однако на законодательном уровне это должно быть урегулировано.

А ранее в Госаудитслужбе заявили, что Николаевский морской торговый порт стал убыточным, существующим только за счет аренды. Фактически государственное предприятие превратилось в арендную компанию, передав все производственные мощности в аренду частным стивидорным компаниям.