В Николаеве из-за нехватки денег не могут закончить утепление стен детсада №139

Родительский комитет в детском саду №139, который расположен в Корабельном районе, возмущен, что в детсаду так и не закончили работы по утеплению фасада здания.

Об этом идет речь в обращение родительского комитета, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«В 2016 году выделили средства на утепления фасада сада, так интенсивно начали утеплять, и что в итоге? На пол пути бросили! Уже как год никто ничего не доделывает! Дети в очередную зиму будут мерзнуть, подвал сада мокрый! Где же делись средства, которые выделили, в чьих карманах они засели!? И самый главный вопрос когда доделают?» - интересуются родители воспитанников.

В частности, начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко в комментарии изданию «Свидок.Инфо» сообщила, что «на этот год не предусмотрено средств для завершения работ», хотя гороно направляло соответствующий бюджетный запрос для окончания работ по ремонту детского сада №139. Также они планируют направить аналогичной запрос для выделения финансирования на следующий год.

Напомним, что в 2017 году управление образования объявило тендер на капитальный ремонт детского сада №139, который находится по адресу улица Артема, 28А, с предположительной стоимостью в 9 миллионов 271 тысячу 682 гривны. Победитель торгов должен будет произвести утепление перекрытий над подвалом, подготовку бетонных покрытий, которые подлежат ремонту, демонтаж покрытий крыши, устройство нового шара стяжки, прокладку полиэтиленовых трубопроводов, ремонт кирпичной кладки стен, демонтаж железобетонных плит, демонтаж ступеней, монтаж металлоконструкций ограды, демонтаж металлоконструкций козырька, внутри отделочные работы, демонтаж оконных коробок и их замену и другие строительные работы. Капитальный ремонт должны были завершить до 31 декабря 2018 года. Договор был заключен с фирмой ООО «ЖИТЛОРЕМБУД-НІКА» на сумму 8 миллионов 799 тысяч 216 гривен.