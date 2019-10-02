Нацбанк печатает купюры в 1 тысячу гривен – в обороте они появятся с 25 октября

Национальный банк Украины на свое Банкнотно-монетном дворе печатает банкноты номиналом 1 тысяча гривен. Эти банкноты появятся в наличном обращении с 25 октября 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Первоначально Национальный банк планирует ввести в оборот около 5 миллионов штук таких банкнот.

- Банкнота номиналом 1 тысяча гривен имеет более 20 элементов защиты, позволяющих гарантированно подтвердить её подлинность. Она имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты, - пояснил он. - Самые главные из них – «оконная» защитная лента и элемент SPARK. Это элементы с оптически переменным эффектом: при изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты, а цвет элемента SPARK постепенно меняется от золотистого цвета к нефритовому, - рассказал представитель НБУ Владимир Тищенко.

Предполагают, что введение в обращение новой банкноты сделает расчеты для граждан и бизнеса удобными, будет способствовать уменьшению операционных расходов банков и расходов на инкассацию.

Напомним, что в Украине вышли из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.