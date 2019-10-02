В Николаевских обменниках курс доллара за сутки подорожал более чем на гривну

В Николаеве в среду, 2 октября, покупка и продажа валюты по сравнению с предыдущим днем значительно выросла.

Об этом свидетельствуют данные пунктов обмена валют, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Купить доллар можно за 25,60 гривны, продать – за 25,00 гривны. Что касается евро, то его стоимость на данный момент составляет 27,80 гривен и 27,00 гривен соответственно.

В свою очередь на, 2 октября, Национальный банк Украины установил такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,56 грн;

1 евро – 26,76 грн;

10 российских рублей – 3,77 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос сразу на 36 копеек. В итоге, несмотря на длительное снижение, за неделю с 25 сентября по 2 октября гривна по отношению к доллару ослабла на 23 копейки, а курс вернулся к уровню 20 сентября.

Курс евро вырос и вовсе на 41 копейку после повышения на две днем ранее. В сентябре евро впервые с января 2016 года преодолел психологическую отметку в 27 гривен, однако теперь вновь приближается к этому рубежу.

Стоит отметить, что утром 1 октября курс доллара в николаевских обменниках колебался в районе 24,40 - 24,50 гривен за доллар.