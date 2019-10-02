В Николаеве УКС с третьего раза нашел подрядчика, который капитально отремонтирует СК «Надежда» за ₴34,6 миллиона

Во вторник, 1 октября, управление капитального строительства Николаевского городского совета заключило договор с фирмой «Николаевбудмонтаж» на проведение капитального ремонта здания спортивной школы «Надежда»

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Тендер был объявлен на сумму в 37 миллионов 302 тысячи 418 гривен. На торги подали три фирмы: ООО «Муталлбудсервис» предложив за свои работы 32 миллиона 257 тысяч 531 гривну, фирма «Николаевбудмонтаж» предложила за работы 34 миллиона 691 тысячу 248 гривен и фирма «Антарес-Буд» - 34 миллиона 691 тысяча 248 гривен.

В итоге победителем признали фирму «Николаевбудмонтаж». Работы она должна выполнить до 20 декабря 2020 года. Тендером также предусмотрена выплата аванса в размере 50%. Согласно заключенному договору с фирмой стоимость работ на 2019 год составляет 2 миллиона 739 тысяч 303 гривны, а на 2020 год остальная сумма - 31 миллион 951 тысяча 945 гривен.

Согласно открытым данным фирма «Николаевбудмонтаж» зарегистрирована с сентября 1996 года в Николаеве по улице Авангардной, дом 8. Уставный капитал фирмы 388 тысяч 990 гривен. Собственником фирмы является Максим Судариков из Днепропетровска. При этом, в списке учредителей около 50 человек, которые вложили от 50 гривен до 358 тысяч 238 гривен.

Напомним, что осенью 2018 года в Николаеве начались работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Надежда». Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. 24 сентября из-за того что подрядчик не перекрыл крышу и пошел дождь вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета, который принадлежит частной фирме, пришла в негодность. Планировалось, что ремонт «Надежды» продлится до марта, но его приостановили в феврале. Денег на дальнейшую реконструкцию спорткомплекса пока нет, ее планируют продолжить летом. Согласно информации на сайте публичных закупок Prozorro, общая стоимость работ составляет 14 миллионов 602 тысячи гривен. Работы выполняла ООО «ГОЛДЕН-БУД», однако позже УКС разорвал договор с подрядчиком в связи с существенными изменениями в ПСД, которые делали невозможным исполнение договора подряда на ранее заключенных условиях. За выполненные работы подрядчик получил 6 миллионов 920 тысяч 361 гривну.

Отметим, что фирма-подрядчик «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях. При этом, согласно материалам следствия, подрядчики не выполнили оплаченные работы.

Как известно, УКС 25 июля объявил повторный тендер на ремонт системы отопления и кровли с утеплением фасада здания СК «Надежда», после корректировки проекта. В частности, стоимость работ увеличилась с 14 миллионов 602 тысяч гривен до 37 миллионов 302 тысяч 418 гривен. Однако торги не состоялись - предложения всех участников отклонили.